تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة حرس الحدود

يخوض فريق المصري البورسعيدي مواجهة قوية أمام حرس الحدود بعد قليل، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز

أعلن نبيل الكوكى، المدير الفنى للمصرى، التشكيل الأساسى للقاء حرس الحدود

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي :

حراسة المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي- محمد هاشم- عمرو سعداوي.



الوسط: محمد مخلوف - بونور موغيشا- عبد الرحيم دغموم - أحمد علي عامر.



الهجوم: منذر طمين- صلاح محسن.

البدلاء:

محمد شحاتة حارسا للمرمى، حسن علي، أحمد أيمن منصور، خالد صبحي، محمود حمادة، أحمد القرموطي، ميدو جابر، عمر الساعي، كريم بامبو.

يدخل حرس الحدود المباراة وسط أجواء صعبة، حيث يطمح الفريق العسكري إلى استغلال عاملي الأرض والروح القتالية لتقديم أداء مميز أمام المتصدر، على أمل الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على التقدم في جدول الترتيب.

ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وخسارة، ما يجعل المواجهة بمثابة تحدٍ خاص لتعويض البداية المتذبذبة.

في المقابل، يدخل المصري اللقاء وهو في صدارة الدوري برصيد 7 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على الزمالك صاحب الوصافة، بعدما قدم واحدة من أقوى البدايات هذا الموسم بحصده الانتصار في أول جولتين، ثم التعادل مع بيراميدز في الجولة الماضية.

ويمتلك الفريق فرصة ذهبية للوصول إلى النقطة العاشرة والانفراد بالقمة متفوقاً على الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.