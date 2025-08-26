جمال الكشكي: مصر لن تسمح بالاعتداء على السفارات المصرية في الخارج باعتبارها أراض مصرية

علق الكاتب الصحفي جمال الكشكي، على إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن بسبب دفاعه عن السفارة المصرية هناك .



وقال جمال الكشكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بريطانيا وهولندا لا تحترمان الاتفاقيات الدولية الخاصة بضرورة حماية البعثات الدبلوماسية "".

وتابع جمال الكشكي :" مصر لن تسمح بالاعتداء على السفارات المصرية في الخارج باعتباراها أراض مصرية ".

واكمل جمال الكشكي :" مصر ستلاحق كل من يحاول الاعتداء على سفاراتها في الخارج وفقا للقانون الدولي .



وتابع جمال الكشكي:" موقف المصري تجاه القضية الفلسطينية هو العقبة الكبرى امام إسرائيل وحلفاؤها ومصر ترفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية ".



