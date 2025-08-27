تفاصيل حبس المتهم بضرب المواطنين في شوارع القاهرة

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدى بالضرب على المواطنين بشكل مهين واستعانتهما بآخر لتصوير ذلك بالقاهرة.



وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بالتعدى بالضرب على المواطنين بشكل مهين وإستعانتهما بآخر لتصوير ذلك بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" ، وكذا ضبط القائم على تصوير ذلك المقطع عاطل "له معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بالقاهرة.

كما تم ضبط الدراجتين الناريتين المستخدمتين فى الواقعة ، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح وتصويرها بغرض نشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.