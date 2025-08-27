بعد تسجيل أول إصابة بداء الدودة الحلزونية.. تعرف على طرق الإصابة وخطورتها

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية عن اكتشاف حالة نادرة من داء الدودة الحلزونية في ولاية ماريلاند، لدى مريض عائد من السلفادور، وأوضح المتحدث باسم الوزارة أندرو نيكسون، في تقرير لشبكة "CNN"، أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتعاون مع وزارة الصحة في ماريلاند تحققان في هذه الحالة التي تم تأكيدها في أغسطس الجاري.

الاصابة الاولى من نوعها

أكد نيكسون أن هذه الإصابة تعد الأولى من نوعها في الولايات المتحدة المرتبطة بالسفر من بلد متأثر بتفشي المرض، مشيرًا إلى أن الخطر على الصحة العامة ما يزال منخفضًا جدًا.

تعافي المريض وعدم وجود انتقال للعدوى

أوضح متحدث باسم وزارة الصحة في ماريلاند أن المصاب قد تعافى تمامًا من العدوى، مضيفًا أنه لا توجد أي مؤشرات على انتقال المرض إلى أشخاص آخرين أو حتى إلى الحيوانات.

داء الدودة الحلزونية

ينتشر وباء ديدان العالم الجديد الحلزونية منذ أوائل عام 2023 في أمريكا الوسطى. ويعود مصدر هذه الإصابة إلى يرقات طفيلية لنوع من الذباب يُعرف باسم Cochliomyia hominivorax أو الذباب الأزرق المعدني، وعلى عكس الأنواع الأخرى من ذباب النفخ التي تقتصر على التغذي على اللحوم الميتة، تقوم هذه الديدان بـ افتراس أنسجة الكائنات الحية وهي على قيد الحياة.

كيفية الإصابة بالعدوى

بحسب الدكتور فيليب كوفمان، رئيس قسم الحشرات في جامعة تكساس إيه آند إم، فإن إناث الذباب تبحث عن جروح في الحيوانات ذوات الدم الحار مثل الماشية، والخيول، والحيوانات الأليفة وحتى البشر، ثم تضع ما بين 200 و300 بيضة على الجرح، خلال 12 إلى 24 ساعة تفقس البيوض إلى يرقات، تبدأ هذه اليرقات فورًا باختراق الأنسجة الحية والتغذي عليها، مما يؤدي إلى توسع الجروح بشكل خطير.

خطورة الطفيلي على الحيوانات

تصيب هذه الديدان معظم الحيوانات ذوات الدم الحار، وقد تتسبب في موت الحيوان خلال أسبوع أو أسبوعين إذا لم يتم التدخل العلاجي ويشمل العلاج:

تنظيف الجرح.

تطهيره جيدًا.

تغطيته لمنع عودة الذباب.

استغلال الخدوش الصغيرة

أكد الدكتور دانيال غريفين، أخصائي الأمراض المعدية بجامعة كولومبيا، أن الذبابة قد تستغل حتى الخدوش الصغيرة على جلد الحيوان أو الإنسان لتضع بيضها، محولّة الأنسجة الحية بسرعة إلى ما يشبه "الجبن السويسري".