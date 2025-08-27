قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي على تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة
داخلين سباق .. القبض على قائدى سيارتين نقل جماعى عطلوا حركة المرور بمصر الجديدة
كريم رمزي: جلسة بين جون إدوارد ووكيل الجزيري اليوم لحسم مصير اللاعب نهائيا
النيابة العامة تُشيد بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة
مدبولي: توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة اليابان واستكمال جهود إقامة منطقة صناعية
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
تفاصيل جديد بشأن وفاة الإعلامي عاطف كامل واللحظات الأخيرة في حياته
يغنيك عن بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
نانت يشترط مبلغا ضخما لانتقال مصطفى محمد لهذا النادي
مكافأة شهر عن كل سنة خدمة وإعفاء من الرسوم القضائية بقانون العمل..التطبيق خلال أيام
انقطاع جزئي لمياه إسنا.. كسر مفاجئ يضرب خط الطرد الرئيسي بمحطة الجوايدة
المستشار أحمد خليل: الذكاء الاصطناعي ساهم في دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد تسجيل أول إصابة بداء الدودة الحلزونية.. تعرف على طرق الإصابة وخطورتها

بعد تسجيل أول إصابة بداء الدودة الحلزونية.. تعرف على طرق الاصابة وخطورتها
بعد تسجيل أول إصابة بداء الدودة الحلزونية.. تعرف على طرق الاصابة وخطورتها

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية عن اكتشاف حالة نادرة من داء الدودة الحلزونية في ولاية ماريلاند، لدى مريض عائد من السلفادور، وأوضح المتحدث باسم الوزارة أندرو نيكسون، في تقرير لشبكة "CNN"، أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتعاون مع وزارة الصحة في ماريلاند تحققان في هذه الحالة التي تم تأكيدها في أغسطس الجاري.

الاصابة الاولى من نوعها

أكد نيكسون أن هذه الإصابة تعد الأولى من نوعها في الولايات المتحدة المرتبطة بالسفر من بلد متأثر بتفشي المرض، مشيرًا إلى أن الخطر على الصحة العامة ما يزال منخفضًا جدًا.

تعافي المريض وعدم وجود انتقال للعدوى

أوضح متحدث باسم وزارة الصحة في ماريلاند أن المصاب قد تعافى تمامًا من العدوى، مضيفًا أنه لا توجد أي مؤشرات على انتقال المرض إلى أشخاص آخرين أو حتى إلى الحيوانات.

 داء الدودة الحلزونية

ينتشر وباء ديدان العالم الجديد الحلزونية منذ أوائل عام 2023 في أمريكا الوسطى. ويعود مصدر هذه الإصابة إلى يرقات طفيلية لنوع من الذباب يُعرف باسم Cochliomyia hominivorax أو الذباب الأزرق المعدني، وعلى عكس الأنواع الأخرى من ذباب النفخ التي تقتصر على التغذي على اللحوم الميتة، تقوم هذه الديدان بـ افتراس أنسجة الكائنات الحية وهي على قيد الحياة.

كيفية الإصابة بالعدوى

بحسب الدكتور فيليب كوفمان، رئيس قسم الحشرات في جامعة تكساس إيه آند إم، فإن إناث الذباب تبحث عن جروح في الحيوانات ذوات الدم الحار مثل الماشية، والخيول، والحيوانات الأليفة وحتى البشر، ثم تضع ما بين 200 و300 بيضة على الجرح، خلال 12 إلى 24 ساعة تفقس البيوض إلى يرقات، تبدأ هذه اليرقات فورًا باختراق الأنسجة الحية والتغذي عليها، مما يؤدي إلى توسع الجروح بشكل خطير.

خطورة الطفيلي على الحيوانات

تصيب هذه الديدان معظم الحيوانات ذوات الدم الحار، وقد تتسبب في موت الحيوان خلال أسبوع أو أسبوعين إذا لم يتم التدخل العلاجي ويشمل العلاج:

  • تنظيف الجرح.
  • تطهيره جيدًا.
  • تغطيته لمنع عودة الذباب.

 استغلال الخدوش الصغيرة

أكد الدكتور دانيال غريفين، أخصائي الأمراض المعدية بجامعة كولومبيا، أن الذبابة قد تستغل حتى الخدوش الصغيرة على جلد الحيوان أو الإنسان لتضع بيضها، محولّة الأنسجة الحية بسرعة إلى ما يشبه "الجبن السويسري".

الدودة الدودة الحلزونية داء الدودة الحلزونية وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية الإصابة بداء الدودة الحلزونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

ترشيحاتنا

سيف الجزيري

عبد الواحد السيد: تصريحات فيريرا عن الجزيري غير موفقة وفتحت باب الأزمات

احمد حسن

أحمد حسن يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة

شعار الزمالك

شحاتة بديلًا لدونجا في مواجهة الزمالك أمام وادي دجلة

بالصور

محبوبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان
نيسان
نيسان

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

محافظ الشرقية يوجه بمتابعة ورصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شاهد أصغر وأحدث سيارة أيونيك .. مفاجأة من هيونداي

هيونداي أيونيك
هيونداي أيونيك
هيونداي أيونيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد