وزير الري: آلية تمويلية بـ100 مليون دولار لدراسة المشروعات التنموية بدول النيل

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بأنتي راوتافارا المبعوث الفنلندى الخاص لشئون المياه ضمن فعاليات الإسبوع العالمى للمياه بالعاصمة السويدية ستكهولم.

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين مصر وفنلندا فى مجال المياه، ومقترحات التعاون المستقبلية فى هذا الشأن .

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود المبذولة للدفع بقضايا المياه فى قلب العمل المناخي العالمي، وتوحيد الجهود خلال مؤتمر COP30 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦ للخروج برؤية موحدة تخدم قضايا المياه على المستوى العالمى .

واستعرض اللقاء الشواغل المصرية فيما يخص قضايا المياه العابرة للحدود، وأهمية تطبيق قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة، كما تم استعراض مجهودات مصر فى دعم دول حوض النيل الشقيقة، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبى .