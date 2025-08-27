أمينة النقاش: برنامج حزب التجمع بأي انتخابات يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية

قالت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع ، إن العنوان الكبير لبرنامج حزب التجمع في أي انتخابات هو تحقيق قدر مناسب ومعقول من العدالة الاجتماعية ، حيث أننا نقول أن العدالة الاجتماعية ليست تكافل وكرامة لكنها مساعدة مهمة وضرورية طارئة ومؤقتة.

وأشارت النقاش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن العدالة الاجتماعية تحتاج إلى سياسات اقتصادية مغايرة لما هو قائم، حيث أننا نعترض على السياسات الاقتصادية القائمة من الألف إلى الياء، ومنها الاحتكار في السلع التي نستوردها.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع: هذه الأمور لن نتوقف عنها سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو في المعارك الانتخابية أو في جريدة الأهالي المصرية ، وهذا هو هدفنا وهدف حزب التجمع منذ نشأته.