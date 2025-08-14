قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موجة حر قياسية وأمطار رعدية تضرب مناطق في مصر
ذروة الموجة .. الأرصاد: احذروا درجات الحرارة اليوم تقترب من 50 درجة
سؤال فى النواب لوضع أسعار استرشادية ملزمة للعلاج المستشفيات الخاصة
بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.. السبت
استشهاد 89 شخصا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
قوافل المساعدات المصرية لغزة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والوقود
سلطات الاحتلال تواصل سياسات التعنت في التعامل مع قوافل المساعدات المتجهة لقطاع غزة
على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات
الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة.. ودرجات الحرارة تقترب من 50
ترامب يبدي استعدادًا لتقديم ضمانات أمنية مشروطة لأوكرانيا خارج الناتو
رسميا.. سعر الذهب في مصر مستهل الخميس
امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 .. توضيح عاجل من التعليم بشأنها
برلمان

أمينة النقاش: لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعث الحياة والحيوية

النائبة أمينة النقاش ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بالقائمة الوطنية
معتز الخصوصي

قالت النائبة أمينة النقاش ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بالقائمة الوطنية أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام كان مبشر.

وأشارت النقاش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا اللقاء يؤكد أن الأمور فيها انفراجة في الوسط الإعلامي وحرية في الإعلام وحرية في التعبير عن الرأي.

كما أكدت عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بالقائمة الوطنية ، أن هذا اللقاء بعث الحياة والحيوية في الحياة السياسية ، سعيا لأننا نعمل في مجتمع سياسي نابض يؤمن بالتغيير بالسبل الديمقراطية والنيابية.

وكان قد قال أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن لقاءً موسعًا جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ومسلماني نفسه، استمر لأكثر من ثلاث ساعات، تناول خلالها الرئيس رؤيته الشاملة تجاه مصر والمنطقة والعالم، مؤكداً خلاله على أهمية بناء الشخصية المصرية.

أوضح المسلماني خلال حوار مع القناة الأولى ، أن الرئيس السيسي شدد أكثر من مرة على ضرورة تنفيذ إصلاح تدريجي ومرن للوسط الإعلامي، مشيراً إلى وجود “كشاف” لاكتشاف الإعلاميين والصحفيين والمبدعين، مما يؤكد حرص القيادة على تجديد المشهد الإعلامي باستمرار.

وتابع قائلا : تطرق الرئيس السيسي إلى رفضه القاطع لفكرة أن يكون الشعب المصري "مغيباً" أو "جاهلاً"، مؤكداً على أهمية أن يكون الشعب واعياً ومثقّفاً، ومطرحاً تساؤلاً استراتيجياً: "هل يمكن أن يكون هناك أم كلثوم أو الشيخ الشعراوي مرة أخرى؟"، قبل أن يجيب بالإيجاب، دافعاً بذلك عن قدرة مصر على استعادة رموزها الثقافية والفكرية العظيمة.

وأعرب المسلماني عن شكر الهيئة الوطنية للإعلام للرعاية والدعم الرئاسي، مؤكداً التزام الهيئة بتقديم إعلام يجمع بين المهنية والقيم، يعكس الواقع ويخدم أهداف التنمية الوطنية.

وذكر المسلماني عقب مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ، أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى مزيد من الاصطفاف الوطني والتماسك الاجتماعي، مؤكداً أن المشاركة السياسية تعزز من الوحدة الوطنية وترسخ دعائم الدولة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام النائبة أمينة النقاش

