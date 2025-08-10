الشوربجى: لمسنا رغبة صادقة من الرئيس فى وضع خطة شاملة لتطوير الإعلام

قال المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ان الرئيس السيسى لديه رغبة واضحة لوضح خطة شاملة لتظيم منظومة العمل بالاعلام والصحافة المصرية .

وأضاف الشوربجى خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى يوسف الحسينى فى برنامج مساء جديد على قناة المحور أن الرئيس أكد على حرية الرأى والرأى الاخر وضرورة الاستماع لكافة جميع طوائف المجتمع كما وجة بالاستعانه بكل الخبرات فى مجال الاعلام .

وتابع الشوربجى أن الرئيس السيسى وجه بزيادة وصرف بدل للصحفيين بأثر راجعى من شهر يوليو بمبلغ 600 جنيها .

وأكد الشوربجى أن اجتماع اليوم مع الرئيس كان مثمر جدا ولمسنا رغبة صادقة فى وضع خطة شاملة لتطوير منظومة الاعلام المصرى .