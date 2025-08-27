قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 25 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بمدينة بدر
قبل بيعها بالاسواق.. ضبط 4 طن حلوى مولد فاسدة
بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

حوار معتز الخصوصي مع الكاتبة الصحفية أمينة النقاش ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع
حوار معتز الخصوصي مع الكاتبة الصحفية أمينة النقاش ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع
معتز الخصوصي   -  
تصوير : أحمد بيسو

قالت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع ، إن مجلس الشيوخ بدأ باسم مجلس الشورى كما أنشأه الرئيس الراحل أنور السادات ، وكان الهدف منه هو البحث عن جهة تؤول إليها ملكية الصحف بعد أن ألغي الإتحاد الاشتراكي الذي كان يملك الصحف المملوكة للدولة ، لكن مجلس الشورى ومن بعده حتى طوال سنوات كان يقدم دراسات علمية عميقة جدا ومدروسة جدا عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، ولذلك فإن مجلس الشيوخ مليء بهذه الدراسات والأبحاث.

وأشارت النقاش خلال حوارها لـ"صدى البلد" أن أول قضية سأركز عليها في مجلس الشيوخ هي تقديم طلب لإدخال هذه الدراسات على الحاسب الآلى وإتاحتها للرأي العام والوزارات والجهات المختصة إذا شاءت أن تضطلع عليها وإتاحتها بطبيعة الحال لأعضاء مجلس الشيوخ، وهي دراسات مهمة جدا ومن الممكن أن يكون تخطاها الزمن ، ولكنها وضعت أسس لأمور كثيرة ومن المفيد جدا مراجعتها والاضطلاع عليها.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع : والأمر الثاني أتمنى أن تتاح الفرصة لكي نعيد إلى مجلس الشيوخ الصفة التي كانت لديه وألغيت في الدستور الجديد ، وهي أنه أصبح مجرد يمنح الحق لكي يضطلع على قرارات مجلس النواب دون أن يكون ملزما أن يوافق أو لا يوافق ، أي بصرف النظر عن موقف مجلس الشيوخ فإن القوانين التي يصدرها مجلس النواب يتم الموافقة عليها ، ونحن نريد أن نكون رقم مهم في إجازة هذه القوانين لأنه بطبيعة الحال مجلس الشيوخ له صفة استشارية عالية ، وبه خبراء من كل الاتجاهات ، وربما قد يفوت على أعضاء مجلس النواب بعض الأمور ، ولذلك فإن الإلزام هنا للصالح العام وليس لأننا نبحث عن دور ، ولكنه لصالح مجلس النواب وللصالح العام ، بحيث لا يتم الإعتراض على القوانين من جانب المحكمة الدستورية العليا عليها ، وألا تكون متعارضة مع قوانين أخرى.

أمينة النقاش مجلس الشيوخ مجلس الشورى الرئيس الراحل أنور السادات الإتحاد الاشتراكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

ترشيحاتنا

رئيس جامعة طنطا

رئالقافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية تبدأ عملها في طنطا

الشاب أحمد عبد القادر

أحمد فؤاد: بريطانيا تغاضت عن المعتدين على السفارة المصرية.. واعتقلت المدافعين

أحمد عبد القادر

الإخوان يواجهون وعي الشباب المصري.. وجالياتنا جدار حماية قوي

بالصور

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد