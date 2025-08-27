تفاصيل جولة إعادة انتخابات الشيوخ في الإسماعيلية.. فيديو

أكد عاصم الشندويلي، مراسل صدى البلد من محافظة الإسماعيلية، أن محافظة الإسماعيلية تُعد واحدة من خمس محافظات تشهد جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ المصري، موضحًا أن للمحافظة ثلاثة مقاعد، تم حسم مقعدين منها بنظام القائمة في الجولة الأولى، فيما يتنافس مرشحان على المقعد الفردي الوحيد المتبقي.

وقال خلال تغطية جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ، مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة أنهت استعداداتها منذ الأمس، حيث تم تجهيز 135 مركزًا انتخابيًا موزعة على مراكز ومدن المحافظة، ليستقبلوا نحو 999 ألفًا و248 ناخبًا وناخبة.

وأوضح أن عملية التصويت تتم في 120 مدرسة و11 معهدًا أزهريًا، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز تنمية شبابية ومركز ثقافي واحد، مع توفير خيام للتظليل ومقاعد للناخبين أمام اللجان منعًا للتكدس.

وأشار إلى أن محافظة الإسماعيلية خصصت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بمختلف المراكز، لافتًا إلى وجود تنسيق كامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان.