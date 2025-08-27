54 ألف كتاب بدون ترخيص.. القبض على مدير مطبعة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة بدون ترخيص بالجيزة، وبحوزته 54 ألف نسخة كتاب دراسى وملازم بدون تصريح بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مطبعة بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، لطبع وبيع العديد من الكتب والملازم الدراسية الخارجية لمختلف السنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المطبعة المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبداخلها 54 ألف نسخة من كتاب دراسى وملازم لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة للقانون.

بمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.