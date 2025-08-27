قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: لهو خفي يقود حملة لرحيل ريبيرو
مفتي الجمهورية : نشر البلوجرز للمحتوى غير الأخلاقي جريمة شرعًا وقانونًا
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: مصر نموذج رائد في تمكين السيدات
مرشحان يتنافسان على مقعد واحد بالغربية في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ
ائتلاف معلمي مصر يطالب بضم مدرسي الحصة إلى نقابة المهن التعليمية
حقيقة طرح وزارة الأوقاف شققًا سكنية بمقدم 20 ألف جنيه
سيدة تنتحل صفة طبيبة.. إغلاق مركز غير مرخص للسمنة والنحافة بالمنوفية
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 1500 طن مساعدات في قافلة زاد العزة الـ24 إلى غزة
وزير قطاع الأعمال: نرحب بالاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
تعديلات مرتقبة في تشكيل ريبيرو أمام بيراميدز
محمد شيمي: نرحب بمزيد من الاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل دفاع النواب: الإفراج عن ميدو رسالة من الرئيس لحماية المصريين في الخارج

اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن الإفراج عن أحمد عبدالقادر ميدو في لندن ، جاء نتيجة جهود وزارة الخارجية والدولة المصرية ، حيث اتضح أن هناك كيل بمكيالين تجاه مواطن مصري يدافع عن سفارة بلده في لندن وآخر إرهابي يحاول الاعتداء على مقر السفارة المصرية في لندن.

وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك رسالتين في هذا المشهد ، حيث تتمثل الرسالة الأولى من الإخوان الخونة والعملاء الذين يعملون ضد الوطن ، والرسالة الثانية من الشباب الذي يحب بلده دائما ويدافع عن القضية الفلسطينية.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن هناك تدخلات من وزارة الخارجية والقيادة السياسية للدفاع عن أحمد عبد القادر ميدو وأمثاله ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ىسبق وأن أكد أنه لن يمسح بتعرض أي مصري في الخارج لأي ضغوط.

وتابع: أسلوب الإخوان ممنهج ومرتبط بإصدار تكليفات يقوموا بتنفيذه بكل حذافيره ، وثبت باليقين بما لايدع مجال للشلك عمالة الإخوان في الخارج وأنهم يلبوا النداء سريعا.

وأضاف: العناصر الإخوانية ثبت خيانتها للبلد ، حيث أننا لم نرى أحد ثار أمام السفارة الإسرائيلية ، مشيرا إلى أن الهدف من تحركات الإخوان ضد السفارات المصرية في الخارج هو الضغط على النظام المصري بحجه أنه لايساند القضية الفلسطينية ، على الرغم من أن مصر من أكثر الدول التي ساندت القضية الفلسطينية.

واختتمت: هنا تكمن قوة الشباب المصري في الخارج ، والذي خرج بأعداد غفيرة تدافع عن البلد بدون أي توجيهات ، وهذا الشباب أكثر جاهزية من الإخوان.

وأعلن أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد الشباب المصريين في الخارج، عن خروج البطل المصري أحمد عبدالقادر ميدو من السجن في لندن بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقال “ناصر” عبر صفحته إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا عندما أكد أن أبناء مصر لا يُمسّون، وهو ما ترجمته التحركات الرسمية بقيادة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي والسفارة المصرية في لندن حتى لحظة الإفراج.

وأضاف أن هذه الرسالة مُوجهة أولًا لشباب المصريين في الخارج بأن دولتهم لا تتخلى عنهم، وأن مصر قادرة على حماية أبنائها أينما كانوا، مشددًا على أن ما حدث مع "ميدو" أعاد الاعتزاز والفخر في قلوب كل المصريين، وأكد أن الدولة المصرية قوية وعريقة في مواجهة كل التحديات.

وزارة الخارجية أحمد عبدالقادر ميدو لندن السفارة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نساء وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

تداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

محافظ جنوب سيناء يصدق

محافظ جنوب سيناء يصدق على عدد من عقود تقنين وضع اليد بالنموذج الموحد

وكيل تعليم بورسعيد يتابع استعدادات مدارس إدارة شرق للعام الدراسي الجديد

وكيل تعليم بورسعيد يتابع استعدادات مدارس إدارة شرق للعام الدراسي الجديد

بالصور

انخفاض جديد في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

مع قرب عودة المدارس.. حضري لانشون صحي في البيت بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد