مرشحان يتنافسان على مقعد واحد بالغربية في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

قال كريم صبري، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من محافظة الغربية، إن جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 انطلقت صباح اليوم في المحافظة، حيث بدأت اللجان في استقبال الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، اليوم وغدًا.

وأوضح صبري، خلال رسالته على الهواء، أنه يتواجد حاليًا أمام لجنة معهد نفيا الإعدادي في مركز طنطا، والتي شهدت انتظامًا ملحوظًا في فتح الأبواب وتوافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من اليوم، مضيفًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وتنظيم دخول الناخبين وفقًا للإجراءات المتبعة.

وأشار إلى أن جولة الإعادة في محافظة الغربية تشهد تنافسًا بين مرشحين اثنين ينتميان إلى حزبين مختلفين، يتنافسان على مقعد واحد بمجلس الشيوخ ضمن الفصل التشريعي الثاني.

كما لفت صبري إلى أن المرحلة الأولى من الانتخابات، التي جرت في الرابع والخامس من أغسطس، شهدت مشاركة واسعة، ووصف المشهد آنذاك بأنه كان "مشرفًا"، ويعكس وعي الناخب المصري بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الوطنية.