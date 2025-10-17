قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
موعد مباراة الأهلى وإيجل البوروندي في دوري أبطال إفريقيا
مودرن سبورت يواجه وادي دجلة بتشكيل هجومي في الدوري الممتاز
لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات
دعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. لا تفوت وقت ساعة الإجابة
تصنيف الفيفا الجديد.. مصر تتقدم عالميًا.. وتراجع المغرب
بعد وقف إطلاق النار.. تجميد العقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي
الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين
الخطيب: حضور الجمعية العمومية 31 أكتوبر واجب ورسالة وفاء للأهلي
الخطيب: قائمتي الانتخابية مزيج من الخبرة والشباب لخدمة الأهلي
أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر.. أسعار الذهب والدولار اليوم
فن وثقافة

افتتاح منافذ جديدة لبيع إصدارات هيئة الكتاب بمكتبة مصر العامة بالأقصر

جمال الشرقاوي

 افتتح الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، منفذين جديدين لبيع إصدارات هيئة الكتاب، أولهما بفرع مكتبة مصر العامة الرئيسي، بمدينة الأقصر ، والثاني فرع مكتبة مصر  العامة بمدينة طيبة الجديدة.

ويأتي افتتاح هذه المنافذ في سياق التعاون المثمر بين الهيئة المصرية العامة للكتاب ومكتبات مصر العامة، بهدف تعزيز الثقافة القرائية، وإتاحة الإنتاج الفكري المصري والعربي أمام جمهور القراء في صعيد مصر، بما يتناسب مع سياسة الدولة في تحقيق العدالة الثقافية وإتاحة المعرفة لكافة فئات المجتمع.

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور خالد أبو الليل أن افتتاح منافذ هيئة الكتاب بمكتبة الأقصر العامة، ومكتبة طيبة، يمثل خطوة مهمة في توسيع شبكة توزيع الإصدارات الثقافية، وإعادة ربط القارئ بالصناعة الثقافية الرسمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة النشر والتوزيع لتشمل كل المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد، لتكون إصداراتها متاحة للجميع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأضاف أن الهيئة لا تقتصر على دورها في إصدار الكتب فقط، بل تسعى إلى مد جسور التعاون مع مختلف مؤسسات الثقافة والتعليم والمكتبات العامة، في إطار مشروع متكامل يهدف إلى تنمية الوعي وبناء الإنسان المصري على أسس فكرية ومعرفية راسخة.

من جانبه، أعرب السفير رضا الطايفي عن سعادته بهذا التعاون مع هيئة الكتاب، مؤكدًا أن مكتبات مصر العامة تفتح أبوابها دومًا أمام الشراكات التي تخدم المواطن وتثري الحياة الثقافية في المحافظات، مشيرًا إلى أن وجود منفذ دائم لبيع كتب الهيئة داخل المكتبة سيمنح روادها فرصة أكبر للاطلاع والاقتناء، ويعزز من دور المكتبة كمركز إشعاع ثقافي متكامل.

وأشار الطايفي إلى أن مكتبة مصر العامة بالأقصر تعد من أهم الفروع بالمحافظات، لما تقدمه من أنشطة ثقافية وفنية وتربوية متنوعة، وتعاونها الدائم مع المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، مضيفًا أن المنفذ الجديد سيكون إضافة حقيقية للأنشطة التي تقدمها المكتبة، وسيسهم في تشجيع القراءة بين الأطفال والشباب.

واختتم الحضور جولتهم بتفقد محتوى المنفذ الجديد، الذي يضم مجموعة متميزة من إصدارات الهيئة في مختلف المجالات الفكرية والأدبية والعلمية، إلى جانب أعمال رواد الأدب والفكر العربي، وسلاسل الهيئة الحديثة التي تحظى بإقبال واسع من القراء، في خطوة جديدة تؤكد استمرار الجهود لنشر الثقافة وتعميم الاستفادة من الكتاب المصري في كل ربوع الوطن.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وزارة الثقافة الكتاب دكتور خالد أبو الليل

