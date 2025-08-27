قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير: لهو خفي يقود حملة لرحيل ريبيرو
مفتي الجمهورية : نشر البلوجرز للمحتوى غير الأخلاقي جريمة شرعًا وقانونًا
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: مصر نموذج رائد في تمكين السيدات
مرشحان يتنافسان على مقعد واحد بالغربية في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ
ائتلاف معلمي مصر يطالب بضم مدرسي الحصة إلى نقابة المهن التعليمية
حقيقة طرح وزارة الأوقاف شققًا سكنية بمقدم 20 ألف جنيه
سيدة تنتحل صفة طبيبة.. إغلاق مركز غير مرخص للسمنة والنحافة بالمنوفية
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 1500 طن مساعدات في قافلة زاد العزة الـ24 إلى غزة
وزير قطاع الأعمال: نرحب بالاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
تعديلات مرتقبة في تشكيل ريبيرو أمام بيراميدز
محمد شيمي: نرحب بمزيد من الاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرابطة الوطنية لكرة السلة تطلق النسخة الثانية من برنامج دعم الناشئة

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة في أفريقيا (NBA Africa) عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج "تسريع الثلاثية المزدوجة" (Triple-Double Accelerator)، والذي يستهدف دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، خاصة العاملة في مجالات التكنولوجيا المرتبطة بالرياضة والصناعات الإبداعية في القارة السمراء.

ويستمر استقبال طلبات التقديم حتى يوم 29 أغسطس 2025 عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للبرنامج.

النسخة الأولى من المبادرة شهدت تفاعلًا واسعًا، حيث تقدمت أكثر من 700 شركة ناشئة من مختلف الدول الأفريقية، وتم اختيار أربع شركات فائزة قدمت مشاريعها في "اليوم الاستعراضي" (Demo Day) الذي عُقد بمقر الرابطة بمدينة نيويورك في سبتمبر 2024.

ومن بين الفائزين في النسخة الماضية، جاءت شركة مصرية ناشئة متخصصة في الواقع الافتراضي (UBR VR)، والتي حصلت على المركز الرابع وجائزة مالية قيمتها 20 ألف دولار. ومنذ مشاركتها في البرنامج، ضاعفت الشركة عملياتها ووسّعت نشاطها في السوق المصري، شأنها شأن الشركات الأخرى التي استفادت من المبادرة في التوسع لأسواق جديدة.

وخلال نسخة 2025، سيجري اختيار أفضل عشر شركات ناشئة للانضمام إلى برنامج إرشادي مكثف لمدة عشرة أسابيع، يتضمن ورش تدريبية متقدمة وجلسات عملية لإعداد العروض التقديمية. ويُختتم البرنامج بفعالية كبرى في ديسمبر المقبل بإحدى المدن الأفريقية، حيث سيتم تتويج أفضل خمس شركات بجوائز مالية ودعم إضافي.

ويشارك في نسخة هذا العام عدد من الشركاء الدوليين في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتعزيز فرص الشركات الناشئة على الابتكار والنمو، ما يرسخ مكانة البرنامج كأحد أبرز المبادرات الداعمة لريادة الأعمال في القارة.

