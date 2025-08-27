الرابطة الوطنية لكرة السلة تطلق النسخة الثانية من برنامج دعم الناشئة

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة في أفريقيا (NBA Africa) عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج "تسريع الثلاثية المزدوجة" (Triple-Double Accelerator)، والذي يستهدف دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، خاصة العاملة في مجالات التكنولوجيا المرتبطة بالرياضة والصناعات الإبداعية في القارة السمراء.



ويستمر استقبال طلبات التقديم حتى يوم 29 أغسطس 2025 عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للبرنامج.



النسخة الأولى من المبادرة شهدت تفاعلًا واسعًا، حيث تقدمت أكثر من 700 شركة ناشئة من مختلف الدول الأفريقية، وتم اختيار أربع شركات فائزة قدمت مشاريعها في "اليوم الاستعراضي" (Demo Day) الذي عُقد بمقر الرابطة بمدينة نيويورك في سبتمبر 2024.



ومن بين الفائزين في النسخة الماضية، جاءت شركة مصرية ناشئة متخصصة في الواقع الافتراضي (UBR VR)، والتي حصلت على المركز الرابع وجائزة مالية قيمتها 20 ألف دولار. ومنذ مشاركتها في البرنامج، ضاعفت الشركة عملياتها ووسّعت نشاطها في السوق المصري، شأنها شأن الشركات الأخرى التي استفادت من المبادرة في التوسع لأسواق جديدة.



وخلال نسخة 2025، سيجري اختيار أفضل عشر شركات ناشئة للانضمام إلى برنامج إرشادي مكثف لمدة عشرة أسابيع، يتضمن ورش تدريبية متقدمة وجلسات عملية لإعداد العروض التقديمية. ويُختتم البرنامج بفعالية كبرى في ديسمبر المقبل بإحدى المدن الأفريقية، حيث سيتم تتويج أفضل خمس شركات بجوائز مالية ودعم إضافي.



ويشارك في نسخة هذا العام عدد من الشركاء الدوليين في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتعزيز فرص الشركات الناشئة على الابتكار والنمو، ما يرسخ مكانة البرنامج كأحد أبرز المبادرات الداعمة لريادة الأعمال في القارة.