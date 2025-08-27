بيـ ـضربوا الناس بالقلم ويجروا.. للمرة الثانية شابان يعـ ـتديان على المواطنين فى شوارع عين شمس (فيديو)

رصدت احدي كاميرات المراقبة فى منطقة عين شمس مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصين يستقلان دراجة نارية أثناء التعدي بالضرب على مواطنين بطريقة مهينة، في احدى شوارع عين شمس.

أثار الفيديو حالة كبيرة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بسرعة القبص على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يذكر ان الأجهزة الأمنية كشفت مؤخرا ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بالتعدى بالضرب على المواطنين بشكل مهين فى شوارع روض الفرج.



بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" ، وكذا ضبط القائم على تصوير ذلك المقطع عاطل "له معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بالقاهرة.

كما تم ضبط الدراجتين الناريتين المستخدمتين فى الواقعة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة بقصد المزاح وتصويرها بغرض نشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.