قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية بطنطا في اليوم الأول لجولة الإعادة بمجلس الشيوخ
الوزراء يوافق على إجراءات وآليات حصول منتفعي الإيجار القديم على وحدات سكنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البلشي يطالب باعتذار المبعوث الأمريكي في لبنان ومقاطعة مؤتمراته

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين: إن نقابة الصحفيين المصريين تتابع ببالغ الاستياء والاستنكار ما صدر عن المبعوث الأمريكي إلى لبنان توماس براك من عبارات وتصرفات غير لائقة بحق زملائنا الصحفيين، والتي تجاوزت كل حدود اللياقة والدبلوماسية.

وأكد نقيب الصحفيين رفضه للوقاحة والجلافة التي تعامل بها المبعوث الأمريكي، مشددًا على أن وصف الصحفيين أثناء أداء واجبهم المهني بعبارات لا تليق بمكانتهم هو إهانة صريحة لكافة العاملين في مجال الإعلام، وتعبير واضح عن انعدام الاحترام للمهنة التي تكفلها كل المواثيق الدولية، فضلاً عن أنه يعكس قدرًا من الاستعلاء لا يمكن قبوله، مطالبًا باعتذار رسمي علني من المبعوث الأمريكي على تصريحاته غير المقبولة وغير المهذبة.

ودعا البلشي جميع النقابات والهيئات الإعلامية العربية إلى مقاطعة أي فعاليات يحضرها هذا المبعوث حتى يلتزم بأدب الحوار واحترام المهنة. كما طالب وزارة الخارجية الأمريكية بتحمل مسؤوليتها تجاه تصرفات ممثلها وضرورة محاسبته.

وشدد البلشي على أن تعامل المبعوث الأمريكي بهذا القدر من التعالي والإهانة امتداد طبيعي لمباركة وصمت أمريكا على جرائم الاحتلال في الشرق الأوسط، وفي القلب منه فلسطين، وقتل ما يزيد عن 246 صحفيًا فلسطينيًا.

وأكد البلشي على أن الطريقة المتعالية التي تعامل بها المبعوث الأمريكي، والتي وصلت حد إساءة الأدب، لا يمكن قبولها، مشددًا على أن مثل هؤلاء المسؤولين لا حل معهم سوى التجاهل والإهمال، في رسالة تؤكد أن كرامة الصحفيين ليست قابلة للتفاوض، وأن أي انتهاك لها هو انتهاك لكل الصحفيين. وسنعمل مع كل النقابات لاتخاذ إجراءات موحدة تحمي هيبة المهنة واحترام العاملين فيها.

نقابة الصحفيين مجلس الصحفيين الصحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

كارت الكهرباء الجديد

كارت جديد لشحن عداد الكهرباء.. اعرف مميزاته

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

بعد زيادة الشكاوى.. تحقيق أمريكي عاجل في أعطال محركات هوندا وأكيورا

هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا

فوائد خل الثوم وطريقة تحضيره في المنزل

فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..

تسلا سايبرتراك تتحول إلى قنبلة موقوتة وتقتل سائقها

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

الكشف عن الملصقات الرسمية لفيلم "ضي" قبل طرحه في دور العرض يوم 3 سبتمبر

بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي

فيديو

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد