البلشي يطالب باعتذار المبعوث الأمريكي في لبنان ومقاطعة مؤتمراته

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين: إن نقابة الصحفيين المصريين تتابع ببالغ الاستياء والاستنكار ما صدر عن المبعوث الأمريكي إلى لبنان توماس براك من عبارات وتصرفات غير لائقة بحق زملائنا الصحفيين، والتي تجاوزت كل حدود اللياقة والدبلوماسية.

وأكد نقيب الصحفيين رفضه للوقاحة والجلافة التي تعامل بها المبعوث الأمريكي، مشددًا على أن وصف الصحفيين أثناء أداء واجبهم المهني بعبارات لا تليق بمكانتهم هو إهانة صريحة لكافة العاملين في مجال الإعلام، وتعبير واضح عن انعدام الاحترام للمهنة التي تكفلها كل المواثيق الدولية، فضلاً عن أنه يعكس قدرًا من الاستعلاء لا يمكن قبوله، مطالبًا باعتذار رسمي علني من المبعوث الأمريكي على تصريحاته غير المقبولة وغير المهذبة.

ودعا البلشي جميع النقابات والهيئات الإعلامية العربية إلى مقاطعة أي فعاليات يحضرها هذا المبعوث حتى يلتزم بأدب الحوار واحترام المهنة. كما طالب وزارة الخارجية الأمريكية بتحمل مسؤوليتها تجاه تصرفات ممثلها وضرورة محاسبته.

وشدد البلشي على أن تعامل المبعوث الأمريكي بهذا القدر من التعالي والإهانة امتداد طبيعي لمباركة وصمت أمريكا على جرائم الاحتلال في الشرق الأوسط، وفي القلب منه فلسطين، وقتل ما يزيد عن 246 صحفيًا فلسطينيًا.

وأكد البلشي على أن الطريقة المتعالية التي تعامل بها المبعوث الأمريكي، والتي وصلت حد إساءة الأدب، لا يمكن قبولها، مشددًا على أن مثل هؤلاء المسؤولين لا حل معهم سوى التجاهل والإهمال، في رسالة تؤكد أن كرامة الصحفيين ليست قابلة للتفاوض، وأن أي انتهاك لها هو انتهاك لكل الصحفيين. وسنعمل مع كل النقابات لاتخاذ إجراءات موحدة تحمي هيبة المهنة واحترام العاملين فيها.