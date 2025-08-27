فريق طبى بمستشفى قها التخصصى ينقذ حياة مسن لدغه ثعبان

نجح فريق طبي بمستشفي قها التخصصي بمحافظة القليوبية ، في إنقاذ مسن تعرض إلى لدغة ثعبان، أثناء عمله في الأراضي الزراعية، إذ حضر المريض في العقد الثامن من عمره إلي الاستقبال يعاني من صعوبة بالتنفس واضطراب في درجة الوعي وبعد توقيع الكشف الطبي ومناظرة التاريخ المرضي تبين وجود عضة ثعبان أثناء ممارسة عمله في الأرض الزراعية.



وكشفت مستشفي قها التخصصي، في بيان لها، أنه رغم تدهور الحالة إلا أن طاقم الاستقبال كان لديه يقين بمحاولة إنقاذ المريض، وجرى استدعاء أطباء الرعاية المركزة لمناظرة الحالة واتخاذ القرار اللازم ولكن المريض بدأ فجأة في تدهور مفاجئ في درجة الوعي ونقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم ولكن كان لأطباء العنايه المركزة رأي آخر ولم يستسلموا لتدهور الحالة، وجرى التعامل بسرعة بالغة ووضع الحالة علي جهاز تنفس صناعي لحماية مجري الهواء.



وكشف بيان مستشفي قها التخصصي، أنه جرى اتخاذ قرار إعطاء مصل الثعبان ومتابعة العلامات الحيوية، ومتابعة إعطاء المصل أثناء الحجز بالرعاية المركزة، وجرى إعطاء المصل حتي وصل إلي عشرين فيال مصل الثعبان.



وتابعت، أنه بعد التدخل العلاجي بدأ التحسن تدريجي في درجة الوعي وتم فصل الحالة من جهاز التنفس الصناعي بعد مرور 48 ساعة مع استعادة الوعي واستقرار العلامات الحيوية، وجرى الخروج من الرعاية المركزة الي القسم الداخلي بعد التماثل للشفاء، وخروج الحالة من المستشفي إلى المنزل ليمارس حياته الطبيعية.