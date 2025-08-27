من الكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية.. البابا تواضروس يقدم عظته الأسبوعية ويكرم أوائل الثانوية

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

عظة الأربعاء الأسبوعية

ومن المقرر أن يكرم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وتعد العظة الأسبوعية في الكنيسة أحد أهم المنابر الروحية التي يتلقى منها المؤمنون التعليم والإرشاد، فهي لحظة ينتظرها الشعب ليستمع إلى كلمة تحمل المعنى العميق للإنجيل وتربط بين تعاليم الكتاب المقدس وواقع الحياة اليومية.

ومن خلال العظات تقدم الكنيسة غذاءً روحيًا متجدّدًا يوجّه العقول ويثبّت القلوب على درب الإيمان.

وعظة الأربعاء للبابا تواضروس الثاني لها أهمية كبيرة داخل الكنيسة القبطية ولدى الأقباط بشكل عام، وده لعدة أسباب: