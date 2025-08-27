من الكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية.. البابا تواضروس يقدم عظته الأسبوعية ويكرم أوائل الثانوية

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.
عظة الأربعاء الأسبوعية
ومن المقرر أن يكرم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
وتعد العظة الأسبوعية في الكنيسة أحد أهم المنابر الروحية التي يتلقى منها المؤمنون التعليم والإرشاد، فهي لحظة ينتظرها الشعب ليستمع إلى كلمة تحمل المعنى العميق للإنجيل وتربط بين تعاليم الكتاب المقدس وواقع الحياة اليومية.
ومن خلال العظات تقدم الكنيسة غذاءً روحيًا متجدّدًا يوجّه العقول ويثبّت القلوب على درب الإيمان.
وعظة الأربعاء للبابا تواضروس الثاني لها أهمية كبيرة داخل الكنيسة القبطية ولدى الأقباط بشكل عام، وده لعدة أسباب:
- التعليم الروحي واللاهوتي:
العظة تعتبر فرصة مباشرة للبابا إنه يقدم تعاليم كتابية وروحية عميقة، يوضح فيها مفاهيم الإيمان، العقيدة، والحياة المسيحية، بأسلوب مبسط وقريب من الناس.
- التواصل مع الشعب:
هي وسيلة أسبوعية يتواصل بها البابا مع الشعب القبطي في مصر والعالم، فيسمعوه ويأخذوا منه الكلمة المباشرة، خصوصًا في القضايا المعاصرة أو التحديات اللي بيمروا بيها.
- التثبيت في الإيمان:
الكلمة بتبقى مصدر تشجيع وقوة للمؤمنين، وبتأكد على الثوابت الإيمانية والتمسك بالتقاليد الكنسية.
- الرد على تساؤلات الناس:
كتير من عظات الأربعاء بتتناول تساؤلات أو موضوعات مرتبطة باحتياجات الشعب، وبالتالي بتجاوب بشكل عملي على همومهم الروحية والحياتية.
- البعد التاريخي:
عظات الأربعاء تقليد متوارث من زمن البابا شنودة الثالث، اللي كانت عظاته الأسبوعية مدرسة روحية لكل الأجيال، البابا تواضروس استكمل هذا النهج، فبقت العظة علامة ثابتة في الحياة الكنسية.