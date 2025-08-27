قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات النسب .. القبض على المتهم بإنهاء حياة «عديله» في الشرابية بالقاهرة
تجديد البطاقة أونلاين في بيتك.. الخطوات والأسعار
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
من الكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية.. البابا تواضروس يقدم عظته الأسبوعية ويكرم أوائل الثانوية

ميرنا رزق

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

عظة الأربعاء الأسبوعية 

ومن المقرر أن يكرم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وتعد العظة الأسبوعية في الكنيسة أحد أهم المنابر الروحية التي يتلقى منها المؤمنون التعليم والإرشاد، فهي لحظة ينتظرها الشعب ليستمع إلى كلمة تحمل المعنى العميق للإنجيل وتربط بين تعاليم الكتاب المقدس وواقع الحياة اليومية.

ومن خلال العظات تقدم الكنيسة غذاءً روحيًا متجدّدًا يوجّه العقول ويثبّت القلوب على درب الإيمان.

وعظة الأربعاء للبابا تواضروس الثاني لها أهمية كبيرة داخل الكنيسة القبطية ولدى الأقباط بشكل عام، وده لعدة أسباب:

  •  التعليم الروحي واللاهوتي:
    العظة تعتبر فرصة مباشرة للبابا إنه يقدم تعاليم كتابية وروحية عميقة، يوضح فيها مفاهيم الإيمان، العقيدة، والحياة المسيحية، بأسلوب مبسط وقريب من الناس.
  • التواصل مع الشعب:
    هي وسيلة أسبوعية يتواصل بها البابا مع الشعب القبطي في مصر والعالم، فيسمعوه ويأخذوا منه الكلمة المباشرة، خصوصًا في القضايا المعاصرة أو التحديات اللي بيمروا بيها.
  •  التثبيت في الإيمان:
    الكلمة بتبقى مصدر تشجيع وقوة للمؤمنين، وبتأكد على الثوابت الإيمانية والتمسك بالتقاليد الكنسية.
  •  الرد على تساؤلات الناس:
    كتير من عظات الأربعاء بتتناول تساؤلات أو موضوعات مرتبطة باحتياجات الشعب، وبالتالي بتجاوب بشكل عملي على همومهم الروحية والحياتية.
  • البعد التاريخي:
    عظات الأربعاء تقليد متوارث من زمن البابا شنودة الثالث، اللي كانت عظاته الأسبوعية مدرسة روحية لكل الأجيال، البابا تواضروس استكمل هذا النهج، فبقت العظة علامة ثابتة في الحياة الكنسية.
