فوائد خل الثوم وطريقة تحضيره في المنزل

يعتبر خل الثوم من أهم أنواع الخل المفيدة للصحة حيث أنه يساعد على علاج والتخلص من معظم الأمراض فهو يساعد على تخفيض الوزن الزائد و يسرع من حرق الجسم للدهون.

فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..

واضاف خبير التغذية خالد يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ان خل الثوم يعمل على تخفيض ضغط الدم المرتفع ويعمل على تخفيض نسبة السكر والكولستيرول في الدم كما أنه مهم جدا لأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن تناوله بانتظام يساعد على الحماية من الإصابة بالسرطان ويعالج التهابات المفاصل كما أنه مفيد في حالات الاضطرابات العصبية ، و يستخدم ( مخففا )بوضعه على فروة الرأس للقضاء على القشره و الفطريات و تسريع إنبات الشعر .



المقادير :

10 فصوص من الثوم تقشر و تدق – نصف لتر من الخل الأبيض أو خل التفاح

ثانيا: خطـوات عمل خل الثوم في البيت :



1-قم بوضع الثوم في وعاء نظيف ومعقم

2- قم بصب الخل على الثوم ويغطى بإحكام ( يراعى ترك مسافه 5 سم بين سطح السائل و غطاء الاناء .

3- يغطى بقماش داكن اللون ثم يوضع فى الثلاجه مدة 3 اسابيع وقم برجه وهزه جيدا من وقت لآخر

4- وبعد مرور هذا الوقت يصفى ، و بذلك تكون قد حصلت على ما يقرب من 570 مل من خل الثوم

5- والآن يمكنك استخدام خل الثوم في نظامك الغذائي وأثناء طهي الطعام حتى تحصل على فوائده الصحية والعلاجية المتعددة

