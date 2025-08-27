قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات النسب .. القبض على المتهم بإنهاء حياة «عديله» في الشرابية بالقاهرة
تجديد البطاقة أونلاين في بيتك.. الخطوات والأسعار
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد خل الثوم وطريقة تحضيره في المنزل

فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
رنا عصمت

يعتبر خل الثوم من أهم أنواع الخل المفيدة للصحة حيث أنه يساعد على علاج والتخلص من معظم الأمراض فهو يساعد  على تخفيض الوزن الزائد و يسرع من حرق الجسم للدهون.

فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..

واضاف خبير التغذية خالد يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ان خل الثوم يعمل على تخفيض ضغط الدم المرتفع ويعمل على تخفيض نسبة السكر والكولستيرول في الدم كما أنه مهم جدا لأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن تناوله بانتظام يساعد على الحماية من الإصابة بالسرطان ويعالج التهابات المفاصل كما أنه مفيد في حالات الاضطرابات العصبية ، و يستخدم ( مخففا )بوضعه على فروة الرأس للقضاء على القشره و الفطريات و تسريع إنبات الشعر .


المقادير :
10 فصوص من الثوم تقشر و تدق – نصف لتر من الخل الأبيض أو خل التفاح

ثانيا: خطـوات عمل خل الثوم في البيت :


1-قم بوضع الثوم في وعاء نظيف ومعقم 
2-   قم بصب الخل على الثوم ويغطى بإحكام ( يراعى ترك مسافه 5 سم بين سطح السائل و غطاء الاناء .
3- يغطى بقماش داكن اللون ثم يوضع فى الثلاجه  مدة 3 اسابيع وقم برجه وهزه جيدا من وقت لآخر
4-     وبعد مرور هذا الوقت  يصفى ، و بذلك تكون قد حصلت على ما يقرب من 570 مل من خل الثوم
5- والآن يمكنك استخدام خل الثوم في نظامك الغذائي وأثناء طهي الطعام حتى تحصل على فوائده الصحية والعلاجية المتعددة
 

هل الثوم خل الثوم فوائد خل الثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

كارت الكهرباء الجديد

كارت جديد لشحن عداد الكهرباء.. اعرف مميزاته

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظة الجيزة تستعد لإطلاق معارض " أهلاً مدارس " مطلع سبتمبر بخصومات كبيرة

حادث مطروح

بالصور .. مصرع شخص في تصادم سيارتين بطريق مطروح إسكندرية الساحلى

محكمة

المشدد 5 سنوات لمدير مطعم شهير اختلس مبلغا ماليا من محل عمله بالعبور

بالصور

بعد زيادة الشكاوى.. تحقيق أمريكي عاجل في أعطال محركات هوندا وأكيورا

هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا

فوائد خل الثوم وطريقة تحضيره في المنزل

فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..

تسلا سايبرتراك تتحول إلى قنبلة موقوتة وتقتل سائقها

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

الكشف عن الملصقات الرسمية لفيلم "ضي" قبل طرحه في دور العرض يوم 3 سبتمبر

بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي

فيديو

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد