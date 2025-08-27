100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بممثلي الوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA) لبحث سُبل التنسيق المشترك بين الوزارة والوكالة ضمن فعاليات "الإسبوع العالمى للمياه" المنعقد بالعاصمة السويدية ستكهولم .

وتم خلال اللقاء إستعراض مجالات التعاون الثنائي المستقبلية في إطار البرامج التي تقدمها الوكالة، خاصة في مجالات رفع كفاءة أنظمة توزيع المياه بالتحول لإدارة المياه باستخدام التصرفات بديلاً عن المناسيب، ومعالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والتكيف مع تغير المناخ، والتعامل مع أخطار السيول، و دعم أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين الممارسات الزراعية .

وأشاد سويلم بالتعاون الدائم بين مصر والسويد في مجال الموارد المائية، وخاصة الدعم الهام المقدم من "الوكالة السويدية للتنمية الدولية" لمصر والدول الإفريقية فى مجال المياه، ورغبة مصر في تطوير هذا التعاون خلال الفترة القادمة والإستفادة من البرامج والفعاليات التي تنظمها الحكومة السويدية، متوجهاً بالدعوة للجانب السويدي للإستمرار في المشاركة الفعالة بالأنشطة المرتبطة بأسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦ .

كما تم استعراض الشواغل المصرية فيما يخص قضايا المياه العابرة للحدود، وأهمية تطبيق قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة، واستعراض مجهودات مصر فى دعم دول حوض النيل الشقيقة، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبى .