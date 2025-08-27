انضمام محمد صلاح وعمر مرموش لمعسكر منتخب مصر في هذا الموعد.. تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد عبد الباسط، انضمام محمد صلاح وعمر مرموش إلى معسكر منتخب مصر.

وكتب أحمد عبد الباسط، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انضمام محمد صلاح وعمر مرموش لمعسكر منتخب مصر مساء يوم 1 سبتمبر، ويشاركون في التدريبات يوم 2؛ استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم".

ويستضيف منتخب مصر، منتخب إثيوبيا، في العاشرة مساء يوم الجمعة 5 سبتمبر، على أن يواجه بوركينا فاسو، في السابعة مساء الثلاثاء 9 سبتمبر.

زقرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، بالتنسيق مع جهاز المنتخب الأول بقيادة حسام حسن، ضم عنصر جديد إلى الجهاز الفني، قبل المعسكر المقبل استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.