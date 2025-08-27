قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعداد خارطة طريق| «الوطنية للصحافة» تناقش الخطة القومية لتطوير المحتوي الإعلامي

الوطنية للصحافة
الوطنية للصحافة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

واصلت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاتها المُكثفة لصياغة خطة تطوير الخطاب الإعلامي الوطني ، وإعداد خارطة طريق إعلامية تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء. 
عقدت الهيئة ثالث اجتماعاتها مع نخبة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية، ورؤساء تحرير الإصدارات الرئيسية، وناقش المجتمعون ورقة الهيئة التي أعدتها لجنة تطوير المحتوي وخبراء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية .
ترّأس الجلسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة ، وحضرها الأستاذ علاء ثابت وكيل الهيئة ، وأدارها الأستاذ حمدي رزق عضو الهيئة . 
واستمعت اللجنة لمُداخلات من الدكتور فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام ، والأستاذ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ، والدكتور أيمن عبد الوهاب مدير مركز الأهرام للدراسات . 
كما ناقشت اللجنة أفكار رؤساء تحرير الأهرام ( الأستاذ ماجد منير ) ، والأخبار ( د. أسامة السعيد ) ، والجمهورية ( الأستاذ أحمد ايوب ) ، وأخبار اليوم (الأستاذ محمود بسيوني ) والأهرام العربي ( الاستاذ جمال الكشكي ) ، والأهرام ويكلي ( الأستاذ عزت إبراهيم ) والأهرام ابدو ( الاستاذة نيفين كامل ) ، وناقش المجتمعون الارتقاء بمحتوي الصحافة المطبوعة ، والنقلة النوعية للصحافة الالكترونية ، ودعم البوابات والمواقع الإلكترونية فئ المؤسسات القومية .
وتواصل الهيئة حواراتها يوم الخميس مع رؤساء تحرير البوابات الصحفية ، والجرائد والمجلات القومية ، وتستضيف الهيئة عددًا من كبار الصحفيين وشيوخ المهنة وخبراء الصحافة مساء الأحد في جلسة خاصة لصياغة خارطة تطوير المحتوي الإعلامي ، تعقبها جلسات مع خبراء مركز الأهرام للدراسات ، وعدد من خبراء الإعلام في الجامعات المصرية.

