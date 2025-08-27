قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ختام فعاليات برنامج «مودة» بقرى حياة كريمة بالوادي الجديد

محمد العديسي وكيل وزارة التضامن
منصور ابوالعلمين

اختتمت اليوم فعاليات برنامج "مودة" بقرى حياة كريمة بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، بعد تنفيذ خطة عمل استمرت على مدار ثلاثة أشهر متواصلة، استهدفت 15 قرية داخل المركز.
وخلال فترة التنفيذ، تم تنظيم 15 ندوة توعوية، و15 تدريبًا، إضافة إلى 15 حملة طرق الأبواب، وذلك في إطار جهود البرنامج لنشر الوعي الأسري والمجتمعي بين مختلف الفئات. حيث استهدفت الندوات جميع الفئات العمرية، فيما ركزت التدريبات على إعداد وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين، إلى جانب حملات طرق الأبواب التي سعت للوصول المباشر إلى المواطنين داخل منازلهم.
يأتي تنفيذ برنامج "مودة" في محافظة الوادي الجديد بتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وإشراف الدكتورة رندا فارس مستشارة الوزيرة لشئون الأسرة ومديرة البرنامج، وبمتابعة أحمد عباس منسق الوزارة وتحت إشراف الأستاذ محمد منير العديسي – وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد .
قامت أسماء عبدالله حجازي -منسق البرنامج بالمحافظة، بتنفيذ خطة البرنامج على مدار الثلاثة أشهر، بالتعاون مع المدرب حمدي عبدالغني. 

كما تم التنفيذ بالتنسيق الكامل مع الإدارة الاجتماعية بالفرافرة برئاسة أيمن سعدالله مدير الإدارة، وفريق العمل .
واوضحت أن برنامج مودة هو برنامج قومي أطلقته الدولة المصرية كأحد المبادرات الرئاسية، ويخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. 

يهدف البرنامج إلى حماية كيان الأسرة المصرية والحد من معدلات الطلاق، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي: التوعية المجتمعية، التدريب والتأهيل، ودعم الشباب المقبلين على الزواج. 

ويعد البرنامج من الركائز الأساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الأسرة المصرية بوصفها النواة الأولى لبناء المجتمع .

وفي ختام فعاليات البرنامج، تم تقديم الشكر والتقدير إلى أيمن سعدالله مدير الإدارة الاجتماعية بالفرافرة وفريق عمله من الموظفين والمتطوعين، لما كان لهم من دور بارز ومؤثر في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه داخل قرى المركز.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد التضامن موده

