اجتماع تنسيقي لمناقشة الاحتياجات اللازمة لمشروعات الرصف بكفر الشيخ

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع ممثلي وزارتي التنمية المحلية، والبترول، لمناقشة الاحتياجات اللازمة لأعمال الرصف بالمحافظة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام 2025/2026.

وفي سياق متصل، أكد محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق من أولى أولوياته، باعتباره قطاعًا حيويًا، وأحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وإعداد التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة.