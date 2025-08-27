قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قائمة إثيوبيا لمواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم

منتخب إثيوبيا
منتخب إثيوبيا
القسم الرياضي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إثيوبيا، القائمة الرسمية لمواجهتي منتخب مصر، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت قائمة إثيوبيا كالتالي:

حراسة المرمى: أبوبكر نورا – بنيام جينيتو – فايراو جيتاون

خط الدفاع: أسرات تونجو – رامكل جيمس – يارد كاساي – نيجاتو جيبريسلاسي – ريميدان يوسف – يارد بايه – سليمان حامد – ميجنوت ديبيبي – أحمد رشيد

خط الوسط: هبتمو تيكستي – بنيام بيلَي – بريكت وولدي – كينان ماركنه – هايدر شريفا – ويجين جِزاهين – عبد الكريم وركو

خط الهجوم: شيرنت جوجسا – أحمد حسين – بريكت ديستا – محمد أبيرة – كيتكا جيما – بنيام أيتن – داوا هوتيسا

قائمة إثيوبيا إثيوبيا مصر منتخب مصر

