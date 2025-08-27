قائمة إثيوبيا لمواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إثيوبيا، القائمة الرسمية لمواجهتي منتخب مصر، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت قائمة إثيوبيا كالتالي:

حراسة المرمى: أبوبكر نورا – بنيام جينيتو – فايراو جيتاون

خط الدفاع: أسرات تونجو – رامكل جيمس – يارد كاساي – نيجاتو جيبريسلاسي – ريميدان يوسف – يارد بايه – سليمان حامد – ميجنوت ديبيبي – أحمد رشيد

خط الوسط: هبتمو تيكستي – بنيام بيلَي – بريكت وولدي – كينان ماركنه – هايدر شريفا – ويجين جِزاهين – عبد الكريم وركو

خط الهجوم: شيرنت جوجسا – أحمد حسين – بريكت ديستا – محمد أبيرة – كيتكا جيما – بنيام أيتن – داوا هوتيسا