خالد أبو الليل: مصر دولة ثرية بالموروث الشعبي

قال الدكتور خالد أبو الليل أستاذ الأدب الشعبي بجامعة القاهرة والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنّ مصر دولة ثرية بالموروث الشعبي، موضحًا: "لا نتحدث عن الامتداد الشعبي لمصر منذ 200 عام، ولكن منذ مصر القديمة، وعلى سبيل المثال، الحكاية الشعبية الشهيرة التي نتداولها الآن، وهي سندريلا، هناك آراء كثيرة جدا تقول إنّ أصلا مصري قديم، وهي حكاية رادوبيس بنفس التفاصيل والتشويق والحكاية، حتى ما حدث لحذائها، كان كل ذلك موجودا في إحدى البرديات القديمة وعُثر عليها".

وأضاف، في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا الأمر يدل على عمق التراث الشعبي والحضارة المصرية الممتدة شعبيا وثقافيا إلى الآن".

وحول المرأة المصرية في الموروثات الشعبية والأدب الشعبي، وقال: "صورة المرأة في الأدب الشعبي، فهي موجودة وتتوارثها المرأة المصرية المعاصرة، وهناك نماذج كثيرة في تراثنا وموروثنا الشعبي المصري القديم تبرز فيه دور المرأة بدرجة كبيرة".

وأكد، أن للمرأة المصرية دور مؤثر في الحفاظ على الهوية المصرية، ولعبت دور ذاكرة الشعب، وحفظت تراثا شعبيا كبيرا عبر التاريخ، مواصلا: "صدر أول كتاب لي في عام 2008 بعنوان المرأة والحدوتة دراسة في الإبداع المكاني الشعبي للمرأة المصرية، وبتالي، فإن للمرأة المصرية دور تاريخي في الأدب الشعبي والموروثات الشعبية، مثل إيزيس".