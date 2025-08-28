إطلاق مبادرة شاملة للتوعية "ابنك مستقبل وطن" بدمياط

أطلقت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، فعاليات المبادرة المجتمعية التوعوية "ابنك مستقبل وطن "، والتي تهدف إلى حماية الأبناء من المخاطر التي تهدد سلامتهم وسلوكهم، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، ومروة نبيل، مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة فوزي، أمين أمانة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن، والدكتورة مروة صالح، أمين أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، والأستاذ عزالدين نور، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وأيمن الأفندي، منسق عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ممثلو وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وممثلون عن مديرية الأوقاف، والأزهر الشريف، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وكافة الجهات المعنية.

وأكدت نائب محافظ دمياط، على الأهمية القصوى للمبادرة في ظل الانتشار المتزايد لمشاكل مثل التحرش والاعتداءات الجنسية وتعاطي المخدرات بين الشباب والأطفال، وتهدف المبادرة إلى توعية الآباء والأمهات بكيفية اكتشاف علامات الخطر، وطريقة التعامل مع أبنائهم في حال تعرضهم لأي من هذه المشاكل، بالإضافة إلى تمكين الأبناء أنفسهم من معرفة كيفية التصرف إذا وقعوا في مثل هذه المواقف.

وشددت على ضرورة تفعيل دور المساجد والأزهر الشريف والأوقاف يعد ركيزة أساسية لنجاح المبادرة، نظرًا للتأثير الكبير لهذه المؤسسات في التوعية والتربية، مؤكدة على أهمية توجيه الآباء والأمهات لتوعية أبنائهم توعية جنسية سليمة، مما يحميهم من الحصول على المعلومات من مصادر خاطئة تعرضهم للمخاطر.

كما أشارت إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (16023) يقدم الدعم والمشورة للأهالي، حيث يمكن للأسرة التواصل مع الصندوق في حال اشتباهها في تعاطي أحد الأبناء للمخدرات، للحصول على التوجيه اللازم والمساعدة الفورية.

وفي هذا الإطار، وجهت نائب المحافظ دعوة خاصة لشباب المحافظة للتطوع في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدة على الدور المحوري للشباب في نجاح المبادرات التوعوية ونشر الوعي بين أقرانهم بمخاطر هذه الآفة.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة استهداف الفئة المستهدفة بدقة لضمان تحقيق أقصى استفادة، قائلة: "هذه المبادرة تمثل خطوة حيوية نحو حماية مستقبل أبنائنا، وتكاتف جميع الجهات وتنسيق وتكامل الجهود لتقديم الدعم الكامل للمواطنين، والعمل على تقديم العلاج المجاني السلوكي والنفسي عند الحاجة".

كما أعلنت عن دعم المحافظة الكامل للمبادرة، ودعت شباب دمياط إلى التطوع في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لزيادة الوعي بمخاطر هذه الآفة.

ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على إيمان جميع هذه الجهات بأهمية العمل المشترك لبناء دروع وقائية تحمي نسيج المجتمع وتحافظ على أبنائه.