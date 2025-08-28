قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تعلن تحرير حركة الترانزيت مع سوريا عبر أربعة معابر حدودية
ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق مبادرة شاملة للتوعية "ابنك مستقبل وطن" بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

أطلقت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، فعاليات المبادرة المجتمعية التوعوية "ابنك مستقبل وطن "، والتي تهدف إلى حماية الأبناء من المخاطر التي تهدد سلامتهم وسلوكهم، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، ومروة نبيل، مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة فوزي، أمين أمانة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن، والدكتورة مروة صالح، أمين أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، والأستاذ عزالدين نور، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وأيمن الأفندي، منسق عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ممثلو وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وممثلون عن مديرية الأوقاف، والأزهر الشريف، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وكافة الجهات المعنية.

وأكدت نائب محافظ دمياط، على الأهمية القصوى للمبادرة في ظل الانتشار المتزايد لمشاكل مثل التحرش والاعتداءات الجنسية وتعاطي المخدرات بين الشباب والأطفال، وتهدف المبادرة إلى توعية الآباء والأمهات  بكيفية اكتشاف علامات الخطر، وطريقة التعامل مع أبنائهم في حال تعرضهم لأي من هذه المشاكل، بالإضافة إلى تمكين الأبناء أنفسهم من معرفة كيفية التصرف إذا وقعوا في مثل هذه المواقف.

وشددت على ضرورة تفعيل دور المساجد والأزهر الشريف والأوقاف يعد ركيزة أساسية لنجاح المبادرة، نظرًا للتأثير الكبير لهذه المؤسسات في التوعية والتربية، مؤكدة على أهمية توجيه الآباء والأمهات لتوعية أبنائهم توعية جنسية سليمة، مما يحميهم من الحصول على المعلومات من مصادر خاطئة تعرضهم للمخاطر.

كما أشارت إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (16023) يقدم الدعم والمشورة للأهالي، حيث يمكن للأسرة التواصل مع الصندوق في حال اشتباهها في تعاطي أحد الأبناء للمخدرات، للحصول على التوجيه اللازم والمساعدة الفورية.

وفي هذا الإطار، وجهت نائب المحافظ دعوة خاصة لشباب المحافظة للتطوع في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدة على الدور المحوري للشباب في نجاح المبادرات التوعوية ونشر الوعي بين أقرانهم بمخاطر هذه الآفة.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة استهداف الفئة المستهدفة بدقة لضمان تحقيق أقصى استفادة، قائلة: "هذه المبادرة تمثل خطوة حيوية نحو حماية مستقبل أبنائنا، وتكاتف جميع الجهات وتنسيق وتكامل الجهود لتقديم الدعم الكامل للمواطنين، والعمل على تقديم العلاج المجاني السلوكي والنفسي عند الحاجة".

كما أعلنت عن دعم المحافظة الكامل للمبادرة، ودعت شباب دمياط إلى التطوع في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لزيادة الوعي بمخاطر هذه الآفة.

ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على إيمان جميع هذه الجهات بأهمية العمل المشترك لبناء دروع وقائية تحمي نسيج المجتمع وتحافظ على أبنائه.

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط

استهنتما بستائر لطف الله.. رئيس محكمة جنايات أسيوط يلقن عشيقين درسا قبل الحكم عليهما| فيديو

عروس حلوان

لبست الكفن وتركت الفستان.. إسراء كرم عروس حلوان رحلت بـ حقنة قبل زفافها بأيام

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

ترشيحاتنا

حريق هائل بالمحلة

إصابة 3 أشخاص في حريق هائل بمصنع كاوتش بقرية ميت الحارون بزفتى

حريق

السيطرة على حريق نشب في 3 منازل عشوائية بالقليوبية

حريق - أرشيفية

إخماد حريق في مدخنة مطعم شهير بـ حلوان

بالصور

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

بسمة داود
بسمة داود
بسمة داود

طريقة عمل التومية

طريقة عمل التومية..
طريقة عمل التومية..
طريقة عمل التومية..

فيديو

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد