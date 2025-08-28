خالد الغندور: الأهلي يرفض التعليق على تعيين الإسباني روخاس لمباراة بيراميدز

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، كشف موقف النادي من اتجاه اتحاد الكرة لتعيين الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس لمباراة الفريق أمام بيراميدز في الدوري.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر شدد على أن الأهلي لن يعلق على الأخبار المنتشرة بشأن تعيين روخاس لإدارة المباراة تحكيميًا”.

وأضاف: "المصدر تابع أن الأهلي ينتظر الإعلان الرسمي عن طاقم التحكيم من جانب اتحاد الكرة ومن ثم سيرى النادي ماذا سيحدث ولكن هناك ثقة كبيرة في اتحاد الكرة ولجنة الحكام على اختيار حكم جيد يُدير المباراة”.