التحقيق مع عصابة الشرطة المزيفة بالجيزة.. وهذه عقوبة انتحال الصفة

تحقق النيابة العامة بالجيزة في انتحال 4 أشخاص صفة رجال شرطة للنصب على أحد الأشخاص في مبلغ 3 ملايين جنيه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها ونشاط المتهمين في وقائع سابقة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة واستدراج أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحجة شراء لودر بقيمة 3 ملايين جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهمين اتفقوا مع المجني عليه على اللقاء لإتمام الصفقة، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتلقي القبض عليهم قبل إتمام عملية الاستيلاء على المبلغ.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".