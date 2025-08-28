قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيابات عديدة تواجه الأهلي بمواجهة بيراميدز
وزير الزراعة اللبناني من الإسكندرية: مصر رائدة في التكنولوجيا الزراعية وداعمة لصغار المزارعين
لا حاجة للإبر في التشخيص .. كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالسكري؟ |فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا
قبل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس العام المقبل |7 معلومات عنها الآن
نيابة الأموال العامة .. آخر التطورات حول أرض نادي الزمالك بأكتوبر
أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التحقيق مع عصابة الشرطة المزيفة بالجيزة.. وهذه عقوبة انتحال الصفة

ضابط شرطة
ضابط شرطة
معتز الخصوصي

تحقق النيابة العامة بالجيزة في انتحال 4 أشخاص صفة رجال شرطة للنصب على أحد الأشخاص في مبلغ 3 ملايين جنيه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها ونشاط المتهمين في وقائع سابقة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة واستدراج أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحجة شراء لودر بقيمة 3 ملايين جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهمين اتفقوا مع المجني عليه على اللقاء لإتمام الصفقة، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتلقي القبض عليهم قبل إتمام عملية الاستيلاء على المبلغ.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

الجيزة رجال شرطة الأجهزة الأمنية انتحال صفة رجال شرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم

ترشيحاتنا

ارشيفي

كوريا الجنوبية تعلن الاتفاق مع واشنطن على إعادة معالجة الوقود النووي

ارشيفي

استئناف إمدادات النفط الروسية إلى المجر وسلوفاكيا عبر دروجبا

أرشيفي

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال غرب منغوليا

بالصور

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد