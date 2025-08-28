بالأسماء .. وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.



وشملت القرارات تعيين الدكتورة فاتن شفيق محمود الأستاذ بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض ، وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتورة خديجة محمد سعيد الأستاذ بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض ، وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات ، وتعيين الدكتورة هند عبد الله السيد الأستاذ بقسم تمريض أمراض النساء والتوليد بكلية التمريض ، وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات ، وتعيين الدكتور إيهاب مصطفي النحاس الأستاذ بقسم الفيرولوجيا بكلية الطب البيطري وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات ، وتعيين الدكتور رضوان رضوان أبو العباس الأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات .



كما شملت القرارات تعيين الدكتور مروان عادل مروان الأستاذ المساعد بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري مدير فنيا للمزرعة التعليمية بالكلية لمدة ثلاث سنوات ، وتعيين الدكتور وجيه جرجس فرنسيس الأستاذ بقسم المسرح التربوي بكلية التربية النوعية رئيسا لمجلس قسم المسرح التربوي بالكلية ، وتعيين الدكتورة هناء محمد أبو المجد الأستاذ بقسم العلوم الأساسية بكلية الهندسة بشبرا رئيسا لمجلس قسم العلوم الأساسية بالكلية ، وتعيين الدكتور محمد عوده خليل الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية علوم الرياضة ،رئيسا لمجلس قسم الصحة الرياضية بالكلية .



وشملت القرارات أيضا تكليف الدكتور عمرو محمد عبد الحميد المدرس بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للعمل نائبا لمدير مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة .