غلق 3 معاهد تمريض بدون تصريح في الوادي الجديد

أعلنت نقابة التمريض الفرعية بمحافظة الوادي الجديد، شن حملة لغلق معاهد تمريض مخالفة بمدينة الخارجة.



وقالت الدكتورة منال مسلم، نقيب التمريض بالوادي الجديد، إن النقابة وردت إليها معلومات عن وجود معاهد تتولى تدريس المناهج الدراسية للتمريض دون ترخيص قانوني من وزارتي التعليم العالي والصحة.



وأضافت، أنه جرى رصد 3 معاهد تعليمية بمدينة الخارجة تدرس مناهج التمريض دون ترخيص وجرى التحري عنها فثبت وجودها بالفعل وأنها حصلت على ترخيص من التربية والتعليم بتدريس علوم الحاسب الآلي واللغات فقط وليس التمريض والذي يستلزم الحصول على موافقات رسمية من وزارتي التعليم العالي والصحة وعلى الفور جرى شن حملة على هذه المعاهد بمدينة الخارجة وغلقها بعد تحرير مذكرة بالواقعة ورفعها للواء دكتور أ.ح محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.



وأشارت إلى غلق المعهد الأول بمنطقة البساتين والثاني بمنطقة حي طريق الداخلة والثالث بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة، وجرى رصد وجود 500 طالب وطالبة دفعوا مصروفات تصل إلى 5 آلاف جنيه في الترم الواحد.

وأشارت إلى عدم قانونية هذه المعاهد وأنه ليس لها علاقة بوزارة الصحة أو التعليم العالي.