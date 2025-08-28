قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
بعد قرار المركزي .. 3 أيام إجازة في البنوك .. ما السبب؟
بعد دخول قوات الاحتلال لوزارة الدفاع .. استنفار عسكري وأمني واسع للجيش السوري
متحدث «التعليم» يكشف تفاصيل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي ضمن منهج أولى ثانوي العام المقبل
رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
بعد رفع الراية الحمراء غرب الإسكندرية.. هذه الشواطئ مفتوحة الآن
بمناسبة المولد النبوي..البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بجميع البنوك الخميس المقبل
الآن.. فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
الراية حمراء.. استمرار غلق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية
غارة روسية على مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوكرانية كييف
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس
أبو غنيمة خلال ندوة صدى البلد: ترقب واسع لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم
مدير الترميم بالمتحف الكبير: نسعى للحفاظ على التراث بصيانة المقتنيات الأثرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الدكتور حسين كمال مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، إنّ المتحف المصري يطلق برنامجا تدريبيا متخصصا في صيانة المقتنيات الأثرية وعلوم المتاحف، موضحا أن الهدف من إنشاء مركز الترميم بالمتحف في 2009 هو أن يكون مركز دولي في الحفاظ على التراث الثقافي.  

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلاميتين مروة فهمي ويارا مجدي، أنّه منذ فترة طويلة بدأ مركز الترميم بالمتحف المصري في إعداد دورات تدريبية لنقل الخبرات التي تستهدفها مجموعة الخبراء العاملين بالمتحف المصري الكبير في مجال الحفاظ على التراث الثقافي وعلوم المتاحف.

وتابع: «في إطار البرنامج التدريبي الذي أطلقه المتحف المصري، أقمنا دورات تدريبية داخل مصر لمتدربين من وزارة السياحة والآثار، كما أن هناك أكثر من 20 دورة تدريبية في الداخل المصري قبل البدء في إطلاقها على المستوى الدولي».

وحول كيفية التسجيل في البرنامج التدريبي المتخصص في صيانة المقتنيات الأثرية، أكد أنه يتم التعامل بشكل مؤسسي، إذ أنه برنامج يتم بالتنسيق مع هيئة المتاحف السعودية، لافتا إلى أنه بعد افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون هناك إعلان عن دورات تدريبية محددة بمحتوى محدد، ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به.

المتحف المصري المقتنيات الأثرية المتحف المصري الكبير

