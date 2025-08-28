مدير الترميم بالمتحف الكبير: نسعى للحفاظ على التراث بصيانة المقتنيات الأثرية

قال الدكتور حسين كمال مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، إنّ المتحف المصري يطلق برنامجا تدريبيا متخصصا في صيانة المقتنيات الأثرية وعلوم المتاحف، موضحا أن الهدف من إنشاء مركز الترميم بالمتحف في 2009 هو أن يكون مركز دولي في الحفاظ على التراث الثقافي.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلاميتين مروة فهمي ويارا مجدي، أنّه منذ فترة طويلة بدأ مركز الترميم بالمتحف المصري في إعداد دورات تدريبية لنقل الخبرات التي تستهدفها مجموعة الخبراء العاملين بالمتحف المصري الكبير في مجال الحفاظ على التراث الثقافي وعلوم المتاحف.

وتابع: «في إطار البرنامج التدريبي الذي أطلقه المتحف المصري، أقمنا دورات تدريبية داخل مصر لمتدربين من وزارة السياحة والآثار، كما أن هناك أكثر من 20 دورة تدريبية في الداخل المصري قبل البدء في إطلاقها على المستوى الدولي».

وحول كيفية التسجيل في البرنامج التدريبي المتخصص في صيانة المقتنيات الأثرية، أكد أنه يتم التعامل بشكل مؤسسي، إذ أنه برنامج يتم بالتنسيق مع هيئة المتاحف السعودية، لافتا إلى أنه بعد افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون هناك إعلان عن دورات تدريبية محددة بمحتوى محدد، ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به.