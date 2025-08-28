قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: اتفاقيات مع قطر بمجالات متعددة وتبادلنا التجاري تجاوز 54%
«عبدالعاطي»: العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً ملحوظاً.. وزيادة التبادل التجاري مع قطر بنسبة 54%
مصادر طبية: 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
مصادر طبية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال بغزة
أسامة الشاهد: خطة التنمية ورؤية الحكومة 2030 تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار
قرار عاجل من محكمة الجنايات ضد أموال سوزي الأردنية
الأزهر يعلن عن حاجته للتعاقد على 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم
فرنسا تدرس فتح سفارة لها في رام الله
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
قرار عاجل من محكمة الجنايات بشأن أموال التيك توكر شاكر محظور
وزير خارجية قطر: نشكر مصر على حسن الاستقبال.. والعلاقات الثنائية تشهد تطورًا غير مسبوق
أول تعليق من ميسي بعد قيادة إنتر ميامي لنهائي كأس الدوريات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تشبه قبعة هاري بوتر.. صخرة غريبة على المريخ تثير فضول العلماء

صخرة تشبه قبة هاري بوتر علي المريخ
صخرة تشبه قبة هاري بوتر علي المريخ
أمينة الدسوقي

رصدت مركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) صخرة لافتة للأنظار على سطح المريخ، أثارت اهتمام العلماء بفضل شكلها غير المألوف الذي يشبه قبعة "هاري بوتر" المتآكلة.

صخرة تشبه قبعة "هاري بوتر" 

الصخرة، التي التقطتها كاميرا "ماست-كام زد" في 5 أغسطس 2025، بدت بقمة مدببة وملمس حبيبي، ما منحها طابعا فريدا أشبه بالدروع القديمة. 

وليست هذه المرة الأولى التي تلتقط فيها المركبة تكوينات مماثلة، إذ سبق أن رصدت صخرة مشابهة في مارس الماضي.

تكوين غير عادي

وأوضح ديفيد أغلي، المتحدث باسم فريق "بيرسيفيرانس" في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، أن الصخرة تتألف بشكل شبه كامل من حبيبات كروية، مضيفا: “ما يثير اهتمامنا ليس مظهرها الشبيه بالخوذة فقط، بل طبيعة هذه الحبيبات التي قد تكونت بفعل عمليات جيولوجية لا تزال غامضة”.

وعلى كوكب الأرض، عادة ما تنشأ مثل هذه التراكيب نتيجة التجوية الكيميائية، أو ترسيب المعادن، أو حتى بفعل النشاط البركاني. 

أما على المريخ، يرجح العلماء أن بعض هذه الحبيبات قد تكونت عندما تسربت المياه الجوفية عبر الصخور الرسوبية، غير أن الأمر لم يحسم بعد.

أشكال غريبة وظاهرة "الباريدوليا"

"صخرة الخوذة" لم تكن الوحيدة من نوعها؛ فقد سبق للمركبة أن وثقت صخورا غريبة أخرى اتخذت أشكالا تشبه الدونات والأفوكادو، في انعكاس لظاهرة تعرف بـ الباريدوليا (Pareidolia)، أي ميل الدماغ البشري لالتقاط صور مألوفة داخل تكوينات عشوائية.

نافذة على تاريخ المريخ

ويرى العلماء أن مثل هذه الصخور توفر لمحة ثمينة عن التاريخ الجيولوجي للكوكب الأحمر، وكيف ساهمت الرياح والمياه والعمليات الداخلية في تشكيل سطحه عبر مليارات السنين.

وتواصل "بيرسيفيرانس" حاليا استكشاف الحافة الشمالية لفوهة "جيزيرو كريتر"، بعد أن أنهت صعودا شاقا إلى قمة "لوك آوت هيل" أواخر العام الماضي.

 ويأمل فريق المهمة أن تسهم هذه الاكتشافات في تعزيز فهمهم لآثار المياه القديمة، والكشف عن إمكان وجود بيئات صالحة للحياة على المريخ.

بيرسيفيرانس ناسا ظاهرة الباريدوليا صخرة الخوذة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

ترشيحاتنا

السيارة

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة بالشرقية

المتهم

القبض على لص سرق شباك من عقار بالمقطم

المتهم

تحــ.ـرش بفتاة أجنبية .. القبض على سائق توك توك بمنشأة ناصر

بالصور

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد