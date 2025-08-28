خلال عيد ميلاد طفلة.. مقتل 15 شخصا في الهند

تسبب انهيار مبنى سكني غير مرخص بمنطقة بالجار في ولاية ماهاراشترا الهندية في مقتل 15 شخصا على الأقل وفقا لوكالة "برس تراست أوف إنديا".

ونقلت الوكالة ذاتها عن مسؤولين في الشرطة الهندية القول بأن مبنى غير مرخص من أربعة طوابق، يضم ما يقرب من 50 شقة، إنهاؤ على مبنى سكني مجاور فارغ في منطقة فيجاي نغار، مقاطعة فيرار في بالجار، في الساعة 00:05 من صباح الأربعاء".

وبحسب روايات شهود عيان ، فإن جميع الضحايا تقريبًا كانوا مشاركين في حفل عيد ميلاد لطفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا، كان يُقام في الطابق الرابع من المبنى عندما انهار أحد أجنحته.

وتواصل فرق الكوارث والإنقاذ عمليات إزالة الأنقاض لضمان عدم وجود أي شخص آخر محاصر".