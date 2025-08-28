الصحة: زيادة عدد منشآت الرعاية الأولية الحاصلة على اعتماد GAHAR لـ 92 منشأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول عدد 16 منشأة رعاية أولية إضافية، على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، وذلك بهدف تقديم خدمات صحية بأعلى درجات الأمان والسلامة وفقا للضوابط والمعايير القياسية المعتمدة للجودة، واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذا الاعتماد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية وخطة قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة لتقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة وذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن خدمات الرعاية الأساسية تعد حجر الزاوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات العاملين في منشآت الرعاية الأولية، من خلال برامج تدريبية متخصصة ورفع كفاءة الفرق الطبية والإشرافية، بما يضمن الجاهزية لتقديم خدمات صحية متكاملة وفعالة تواكب متطلبات منظومة التأمين الصحي الشامل. ولفت إلى أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتوفير خدمات صحية عالية الجودة على مستوى الخط الأول من الرعاية، ويُسهم في تعزيز ثقة المواطنين ورضاهم، وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة والتنمية الصحية المستدامة على مستوى الجمهورية.

تقييم شاملة للمنشآت الصحية

وأوضحت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن إجمالي منشآت الرعاية الأولية الحاصلة على اعتماد "Gahar" خارج محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يبلغ 92 منشآة حيث أن الاعتماد هو عملية تقييم شاملة للمنشآت الصحية، تُنفذ وفق معايير محددة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بهدف ضمان الالتزام بأعلى مستويات الجودة وأمن وسلامة المريض بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الخدمات الصحية المقدمة ، ويُسهم في تعزيز ثقة المنتفعين ورضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة بمنشأت الرعاية الأولية.

كما أشارت الدكتورة رشا خضر، إلى أن اعتماد منشآت الرعاية الأولية أحد الركائز الجوهرية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الخط الأول من الرعاية الصحية، حيث تُسهم معايير الاعتماد في رفع كفاءة الأداء الإكلينيكي والإداري، وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت، وضمان تقديم خدمات صحية تتمحور حول المريض وتراعي حقوقه واحتياجاته. كما أن تحقيق الجودة والاعتماد في هذه المنشآت يعكس التزام الدولة بتعزيز صحة الفرد والمجتمع، ويُعد خطوة أساسية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان استدامة تقديم خدمات فعّالة وآمنة لجميع المواطنين.