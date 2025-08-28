قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الوزير":وصول أوناش عملاقة لتعزيز قدرات محطة "هاتشيسون" بميناء السخنة | بث مباشر
الغندور: "الحكم الإسباني هيحكم المباراة غصب عن بيراميدز حتى لو اعترض"
قبل وفاته.. شاهد ماذا قال اللواء شريف زهير لـ الرئيس السيسي؟
من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل
جيش الاحتلال: سلاح الجو يتصدى لطائرة مسيرة أُطلقت من اليمن
حكاية عمار.. طفل سوهاج يرحل شهيدًا للشجاعة ببورسعيد
1367لجنة.. استمرار التصويت باليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..غرامة 500 جنيه عقوبة عدم التصويت
مرسى مطروح تحدد شواطئ غير مسموح نزول البحر فيها.. اعرف التفاصيل
الإيجار التمليكي2025.. شروط تخصيص شقة بديلة لـ الايجار القديم
برلمانية: دخول الكتان مرحلة التصنيع بدلًا من تصديره خامًا «ضرورة» لتعزيز المنتج المحلي
ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد
الصحة: زيادة عدد منشآت الرعاية الأولية الحاصلة على اعتماد GAHAR لـ 92 منشأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول عدد 16 منشأة رعاية أولية إضافية، على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، وذلك بهدف تقديم خدمات صحية بأعلى درجات الأمان والسلامة وفقا للضوابط والمعايير القياسية المعتمدة للجودة، واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذا الاعتماد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية وخطة قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة لتقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة وذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن خدمات الرعاية الأساسية تعد حجر الزاوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات العاملين في منشآت الرعاية الأولية، من خلال برامج تدريبية متخصصة ورفع كفاءة الفرق الطبية والإشرافية، بما يضمن الجاهزية لتقديم خدمات صحية متكاملة وفعالة تواكب متطلبات منظومة التأمين الصحي الشامل. ولفت إلى أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتوفير خدمات صحية عالية الجودة على مستوى الخط الأول من الرعاية، ويُسهم في تعزيز ثقة المواطنين ورضاهم، وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة والتنمية الصحية المستدامة على مستوى الجمهورية.

 

 تقييم شاملة للمنشآت الصحية

وأوضحت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع  الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن إجمالي منشآت الرعاية الأولية الحاصلة على اعتماد "Gahar" خارج محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يبلغ 92 منشآة حيث أن الاعتماد هو عملية تقييم شاملة للمنشآت الصحية، تُنفذ وفق معايير محددة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بهدف ضمان الالتزام بأعلى مستويات الجودة وأمن وسلامة المريض بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الخدمات الصحية المقدمة ، ويُسهم في تعزيز ثقة المنتفعين ورضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة بمنشأت الرعاية الأولية.

كما أشارت الدكتورة رشا خضر، إلى أن اعتماد منشآت الرعاية الأولية أحد الركائز الجوهرية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الخط الأول من الرعاية الصحية، حيث تُسهم معايير الاعتماد في رفع كفاءة الأداء الإكلينيكي والإداري، وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت، وضمان تقديم خدمات صحية تتمحور حول المريض وتراعي حقوقه واحتياجاته. كما أن تحقيق الجودة والاعتماد في هذه المنشآت يعكس التزام الدولة بتعزيز صحة الفرد والمجتمع، ويُعد خطوة أساسية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان استدامة تقديم خدمات فعّالة وآمنة لجميع المواطنين.

