بسمة الصقار: زيارة المتاحف وسيلة حقيقية للتعرف على تاريخ بلدنا العريق

أكدت د. بسمة الصقار، الباحثة في علم المصريات، على أهمية زيارة المتاحف، مشيرة إلى أنها ليست مجرد نزهة ثقافية، بل وسيلة حقيقية للتعرف على تاريخ بلدنا العريق، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطورات كبيرة في العرض المتحفي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت د. بسمة خلال صباح الخير يا مصر أن الدولة المصرية تبذل منذ نحو خمس سنوات جهودًا مكثفة لإعادة تقديم المقتنيات الأثرية بشكل عصري وتفاعلي، يعزز من ارتباط المواطن بتراثه، ويسهّل عليه فهم الحقبات التاريخية المختلفة التي مرت بها مصر.

بناء وعي أثري وثقافي

وأضافت أن زيارة المتاحف، خاصة من قِبل الأجيال الشابة، تساعد في بناء وعي أثري وثقافي، وتشجع على الفخر بالهوية المصرية، مشددة على أن المتاحف ليست فقط للمتخصصين أو السائحين، بل لكل مصري يجب أن يعرف تاريخ بلده ويقدّر ما تركه الأجداد من حضارة عظيمة.

واختتمت بقولها إن المتحف في حد ذاته أصبح اليوم أكثر من مجرد مكان للعرض، بل منصة تعليمية وثقافية حية، قادرة على إلهام الزوار، وتعزيز انتمائهم لبلدهم من خلال التواصل المباشر مع آثارها وتاريخها الخالد.