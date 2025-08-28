قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

4.7 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر يونيه 2025

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
آية الجارحي

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الخميس المــوافق 28 / 8 / 2025 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية يونيه 2025.

وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4.40 مليــار دولار خـــلال شهر يونيه 2025 مقابــل 3.56 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 23.4٪.

• ومن أهم المؤشرات مايلى:

• [الصــــادرات    

ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 4.7٪ حيـث بلغـت 3.50 مليـار دولار خـلال شهــر يونيــه 2025 مقابــل 3.34 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: 

(منتجات البترول بنسبة 14.6 ٪، ملابس جاهزة بنسبـة 28.8 %، فواكه طازجة بنسبه 47.8 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 23.7٪).   

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيه 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبــة 11.7 % ، اسمدة بنسبـة 67.9%، بقول جافة بنسبــة 2.0٪، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبه 22.0% ).  

• الــــــواردات 

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 14.4٪ حيث بلغت 7.90 مليار دولار خـلال شهـر يونيــه 2025 مقابـــل 6.91 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفعت قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـــا: (منتجــات البتـرول بنسبــة 36.4 %، الغــاز الطبيعي بنسبة 53.5%، سيارات ركوب بنسبة 71.0٪، ذرة بنسبة 24.6%).  

بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابـق وأهمها:( مواد اولية من حديد او صلب بنسبة 3.0 %، قمح بنسبة 6.0 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.4 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 23.0%).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة التجارة الخارجية دولار

