تشكيل الزمالك لمواجهة مسار في الدوري العام للسيدات

أعلن علي السعيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي الزمالك، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة مسار، المقرر لها بعد قليل على ملعب رايت تو دريم، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

حراسة المرمى : نورا عبد الحميد

خط الدفاع : ماهيتاب حسني - علياء عطا الله - كونستانس أشيا - روميساء أسامة.

خط الوسط : رحمة شعبان - أمنية عاطف - شروق إبراهيم.

خط الهجوم : حنين هشام - رقية مصطفى - فيفامي ماي سراث.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، نعمة سيد، ملك عادل، فريدة أمير، جومانا أيمن كوردية، منة سند، يسرا إبراهيم، شهد مكرم، ملك زيدان، ميشلين يني نيكولا.