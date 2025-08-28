النقل تكشف معدلات التنفيذ الكاملة لمشروع تطوير ميناء السخنة منذ بدء الأعمال.. فيديو وصور

قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة ميدانية لميناء السخنة لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ مشروع تطوير واستكمال الميناء، أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة / الإسكندرية".

وخلال الجولة، تابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة منذ بدء الأعمال عام 2021، حيث أوضح اللواء محمد خليل مدير المشروع أن الميناء قبل التطوير كان بمساحة إجمالية 25 كم² وطول أرصفة 5 كم، وقادرًا على استقبال سفن بغاطس 17 مترًا. وأكد أن خطة التطوير شملت إنشاء 5 أحواض جديدة بعمق 18 مترًا، وأرصفة جديدة بطول 18 كم، وساحات تداول بمساحة 9.2 مليون متر مربع، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كم²، بالإضافة إلى شبكة سكك حديدية بطول 30 كم داخل الميناء مرتبطة بالقطار الكهربائي السريع، وتطوير طرق داخلية بطول 17 كم بواقع 6 حارات مزدوجة، وإنشاء المبنى الإداري، والمجمع الأمني، والأسوار والبوابات، وحواجز أمواج بطول 3,270 مترًا، إلى جانب اكتساب 4 مليون متر مربع من الأراضي الناتجة عن الحفر ليصبح إجمالي مساحة الميناء نحو 29 كم².

وأشار مدير المشروع إلى نسب الإنجاز الحالية في المشروع والتي وصلت إلى: الأرصفة 100%، الحفر الجاف 95%، أعمال التكريك 95%، الطرق الداخلية 85%، السكك الحديدية 70%، أعمال المرافق 70%، الإنشاءات 70%، حواجز الأمواج 100%، ليصل إجمالي المشروع إلى 96%.

وأكد الوزير أن المشروع يُنفذ بشركات مصرية وطنية متخصصة، وقد نجح ميناء السخنة في جذب استثمارات وتحالفات تشغيلية عالمية، حيث تم التعاقد مع شركة البحر الأحمر للتداول الحاويات (RSCT) لتشغيل محطة تداول الحاويات، وجاري التعاقد مع موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل محطة الدحرجة (RO-RO) ومحطة استقبال السفن السياحية، ليكتمل البعد التكميلي لخدمات الميناء ويعزز تنوع أنشطته قبل تسليم المحطات فور انتهاء التعاقدات.