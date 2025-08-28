قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح ومرموش وجها لوجه.. تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026
نمتلك 16 مركبًا.. الوزير: مصر تستهدف تعزيز أسطولها البحري لتأمين السلع الاستراتيجية
هجمات إسرائيلية .. سلسلة انفجارات تضرب العاصمة اليمنية صنعاء
الغندور يعلق على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز: مش فاهم
وزير الخارجية: مصر لن تتوقف عن جهودها لأجل غزة حتى تنفيذ صفقة التبادل
مدير مشروع تطوير ميناء السخنة: تشغيل تجريبي لمحطة هاتشيسون نهاية العام| بث مباشر
وزير الخارجية: تجاهل مرفوض وغير مبرر من الجانب الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين
النقل تكشف معدلات التنفيذ الكاملة لمشروع تطوير ميناء السخنة منذ بدء الأعمال.. فيديو وصور
تامر حسني لـ هايدي: أنا عازمك على فرح النهاردة بالليل
مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.. مد مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
أزمة غزة تتفاقم.. عقاب جماعي واستهداف للأطفال منذ بداية الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل تكشف معدلات التنفيذ الكاملة لمشروع تطوير ميناء السخنة منذ بدء الأعمال.. فيديو وصور

ميناء السخنة
ميناء السخنة
حمادة خطاب   -  
تصوير صلاح مهدي

قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  بزيارة ميدانية لميناء السخنة لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ مشروع تطوير واستكمال الميناء، أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة / الإسكندرية".

وخلال الجولة، تابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة منذ بدء الأعمال عام 2021، حيث أوضح اللواء محمد خليل مدير المشروع أن الميناء قبل التطوير كان بمساحة إجمالية 25 كم² وطول أرصفة 5 كم، وقادرًا على استقبال سفن بغاطس 17 مترًا. وأكد أن خطة التطوير شملت إنشاء 5 أحواض جديدة بعمق 18 مترًا، وأرصفة جديدة بطول 18 كم، وساحات تداول بمساحة 9.2 مليون متر مربع، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كم²، بالإضافة إلى شبكة سكك حديدية بطول 30 كم داخل الميناء مرتبطة بالقطار الكهربائي السريع، وتطوير طرق داخلية بطول 17 كم بواقع 6 حارات مزدوجة، وإنشاء المبنى الإداري، والمجمع الأمني، والأسوار والبوابات، وحواجز أمواج بطول 3,270 مترًا، إلى جانب اكتساب 4 مليون متر مربع من الأراضي الناتجة عن الحفر ليصبح إجمالي مساحة الميناء نحو 29 كم².

وأشار مدير المشروع إلى نسب الإنجاز الحالية في المشروع والتي وصلت إلى: الأرصفة 100%، الحفر الجاف 95%، أعمال التكريك 95%، الطرق الداخلية 85%، السكك الحديدية 70%، أعمال المرافق 70%، الإنشاءات 70%، حواجز الأمواج 100%، ليصل إجمالي المشروع إلى 96%.

وأكد الوزير أن المشروع يُنفذ بشركات مصرية وطنية متخصصة، وقد نجح ميناء السخنة في جذب استثمارات وتحالفات تشغيلية عالمية، حيث تم التعاقد مع شركة البحر الأحمر للتداول الحاويات (RSCT) لتشغيل محطة تداول الحاويات، وجاري التعاقد مع موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل محطة الدحرجة (RO-RO) ومحطة استقبال السفن السياحية، ليكتمل البعد التكميلي لخدمات الميناء ويعزز تنوع أنشطته قبل تسليم المحطات فور انتهاء التعاقدات.

الموانئ المصرية اللوجستيات كامل الوزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

المتهمون

القبض على 4 أشخاص يمارسون أعمال التسول بالمقطم

الحركة المرورية

إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بقليوب بعد تصادم ربع نقل وميكروباص

السيارة

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة بالشرقية

بالصور

وفاة الطفلة سدرة تكشف لغز مرض نادر يهدد الأطفال.. ما لا تعرفه عن aHUS

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

فيديو

رامي جمال

مرتاح كدة .. رامي جمال يطرح أحدث أغانيه

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد