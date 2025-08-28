قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار حكومي جديد بشأن الملايين من مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا
توقعات البنك المركزي للاقتصاد بعد خفض الفائدة 2%.. تفاصيل
سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%
مقترح برلماني لتغليظ عقوبة غسل الأموال ومواجهة انتشار الظاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي
لماذا خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2%.. تفاصيل
قفزة استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار.. كيف أعادت مصر رسم خريطتها الاقتصادية لتتحول إلى مركز عالمي؟ | خبير يوضح
نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2% جديدة
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خاربة للبيوت وقاطعة للتواصل.. السوشيال ميديا الوجه الآخر لما يحويه الداخل

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
محمد البدوي

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الوقائع عى حدوث الخيانة بين الأشخاص، لاسيما الحديث والفضفضة بصورة مبرحة دون قيد، وذلك نتيجة للثقة الزائدة في الشخص.

ويعاني بعض الأشخاص لاسيما الفتيات في مقتبل العمر من الوقوع فريسة في هذا الفخ التكنولوجي الخطير، والذي بدوره قد يتحول إلى سمّ قاتل دون أن يشعر الشخص.

الطاقة الذكورية والأنثوية

وقال الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية، إن كل إنسان يحمل داخله نسبًا متفاوتة من الطاقة الذكورية والأنثوية، فالذكر يحمل نحو 70 – 80% من الطاقة الذكورية و20 – 30% من الطاقة الأنثوية، بينما العكس لدى الأنثى، مؤكدًا أن التوازن بين هذه الطاقات ينعكس بشكل مباشر على طريقة إدارة العلاقات والعمل والحياة اليومية.

 الخيانة العاطفية

ولفت الدكتور أحمد عمارة خلال لقائه ببرنامج «الحياة انت وهي» المذاع عبر قناة الحياة إلى خطأ شائع تقع فيه كثير من النساء، وهو البحث عن من يفضفضن له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يفتح الباب لمشكلات كبيرة داخل الأسرة، موضحًا أن بعض السيدات يلجأن إلى أصدقاء أو معارف على منصات مثل "فيسبوك" لمشاركة مشاعرهن ومشكلاتهم الخاصة، وهو ما قد يُفسَّر باعتباره نوعًا من الخيانة العاطفية، ويتسبب في فقدان الثقة بين الزوجين، بل وقد يقود في بعض الحالات إلى الطلاق وانهيار الحياة الزوجية.

 الحسم أو القوة

وأضاف عمارة أن المرأة قد تلجأ أحيانًا لاستخدام الطاقة الذكورية في مواقف تحتاج إلى الحسم أو القوة، مثل القيادة أو اتخاذ القرارات، في حين تعبر الطاقة الأنثوية عن المشاركة والحوار والتواصل، مشددًا على أن الخطأ يحدث حين تفقد المرأة أو الرجل التوازن بين الطاقات، ما يؤدي إلى اضطرابات في التفاهم داخل الأسرة أو بيئة العمل.

 تنظيم عملية الفضفضة

كما نصح "عمارة" الأزواج بضرورة تنظيم عملية الفضفضة وتحديد وقتها وهدفها، موضحًا أن المرأة إذا حاولت الفضفضة في وقت انشغال الزوج قد تواجه رفضًا أو تجاهلاً، وهو ما يخلق فجوة في التواصل، داعيًا إلى الاتفاق المسبق على أوقات مناسبة للحوار، بما يضمن التعبير الصحي عن المشاعر ويقوي العلاقة الزوجية.

السوشيال ميديا الطاقة الذكورية الخيانة العاطفية التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهرالأسبق: النبي ﷺ كان نبيا قبل خلق آدم وسيادته تمتد ليوم القيامة

رئيس جامعة الأزهر الأسبق: النبي كان نبيا قبل خلق آدم .. وأول من تنشق عنه الأرض

قبر النبي

رمضان عبد المعز: النبي علمنا السماحة والرفق حتى مع من أخطأ

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز : سماحة النبي خُلق عظيم وجب علينا الاقتداء به

بالصور

طرق علاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل لتخفيف الألم والضغط

أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية

أول حالة إصابة بشرية بالدودة الحلزونية الآكلة للحوم في أمريكا.. ما هي؟

أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر

بذور الشيا وأضرارها مع أدوية الضغط والسكري .. تحذيرات طبية هامة

لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟

وفاة الطفلة سدرة تكشف لغز مرض نادر يهدد الأطفال.. ما لا تعرفه عن aHUS

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

الطفل عمار

مات غدرا في بورسعيد.. قصة الطفل عمار الذي دفع حياته ثمنا لسرقة محل والده

ابرام يوسف

خرج ولم يعد.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

عروس حلوان

أخدت حقن مغشوشة.. التقرير الطبي يكشف سبب وفاة عروس حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد