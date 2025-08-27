طفلة الشيبسي تتصدر السوشيال ميديا.. ووالدها: بنتي حنينة بالفطرة

عبر محمد أحمد، والد الطفلة هايدي صاحبة ترند "كيس الشيبسي"، عن سعادته بموقف ابنته، الذي وصفه كثيرون بالإيثار، قائلًا: "كفاية عليها دعوات الناس ودعواتهم ليا أنا وامها".

تفاصيل القصة

وأوضح "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن ابنته كانت متوجهة لشراء كيس شيبسي، لكنها عندما رأت أحد الفقراء قررت مساعدته، فرفضت استلام الكيس وأخذت قيمته المالية لتعطيها للرجل المحتاج.

إيثار الطفلة هايدي

وأكد والد الطفلة هايدي، أنها لم تقبل أن تأخذ كيس الشيبسي بدلًا من المبلغ الذي تبرعت به، مشددًا على أن هذا التصرف طبيعي بالنسبة لها، لأنها "حنينة بطبعها".