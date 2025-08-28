إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم جرار وميني باص أعلى الطريق الدائري بقليوب

شهد الطريق الدائرى فى قليوب حادث تصادم بين جرار ومينى باص، بالقرب من نزلة قليوب أعلى كوبرى قليوب، بمحافظة القليوبية، حيث أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بين الركاب، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، يفيد بوقوع تصادم بين جرار ومينى باص، وذلك عند نزلة قليوب أعلى كوبرى قليوب، بمحافظة القليوبية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، كما جرى رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.