قفزة استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار.. كيف أعادت مصر رسم خريطتها الاقتصادية لتتحول إلى مركز عالمي؟ | خبير يوضح
نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2% جديدة
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
مصر وقطر تتفقان على تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي في مذكرة تفاهم مشتركة
ضخ حزمة استثمارية قطرية بـ7.5 مليار دولار.. وزير الخارجية يكشف التفاصيل
الحوثي ينفي استهداف قياداته: العدوان الصهيوني على صنعاء فاشل
الآلاف يتوافدون على دير مارجرجس بميت دمسيس للاحتفال بالعيد السنوي
الاحتلال يقصف مواقع رئاسية وعسكرية للحوثيين في قلب صنعاء
تطوير برامج تدريبية بين مصر وماليزيا لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم قطار وجرار غربي الإسكندرية
حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم جرار وميني باص أعلى الطريق الدائري بقليوب

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

شهد الطريق الدائرى فى قليوب حادث تصادم بين جرار ومينى باص، بالقرب من نزلة قليوب أعلى كوبرى قليوب، بمحافظة القليوبية، حيث أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بين الركاب، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، يفيد بوقوع تصادم بين جرار ومينى باص، وذلك عند نزلة قليوب أعلى كوبرى قليوب، بمحافظة القليوبية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، كما جرى رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

