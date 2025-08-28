انطلاق مؤتمر نحو سياسة وطنية لتطوير المسرح المدرسي السبت المقبل

تنطلق، برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، صباح السبت 30 أغسطس الجاري فعاليات مؤتمر “نحو سياسة وطنية لتطوير المسرح المدرسي”، الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بدعم ومتابعة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وبمشاركة متميزة من وزارة التربية والتعليم.

ويشهد المؤتمر الذي يترأسه المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مشاركة 26 باحثًا بأوراق بحثية تتناول محاور متعددة، من بينها: المسرح المدرسي بين الثقافة والتعليم، المسرح المدرسي والهوية الثقافية، قضايا المسرح المدرسي ومسرحة المناهج، إضافة إلى أهداف المسرح المدرسي وسبل تطويره. كما يتضمن المؤتمر سبع شهادات يقدمها خبراء وفاعلون بارزون في مجال المسرح المدرسي.

وأوضح حسان أن المؤتمر يأتي في إطار سياسة الاشتباك مع المشهد الثقافي، ووعي المركز بالدور المنوط به في هذه المرحلة، حيث يهدف إلى التعريف بواقع المسرح المدرسي، وإبراز دور الدراسات العلمية في تطويره، فضلًا عن رصد تاريخه والتأثيرات الاجتماعية والتاريخية التي انعكست عليه، إلى جانب التوثيق لواقعه الراهن.

وكان المركز قد أعلن عن تلقي الأبحاث حتى 10 أغسطس الماضي، حيث بلغ عدد الأوراق والشهادات المقدمة أكثر من 45 مشاركة، وأجازت اللجنة العلمية التي تضم الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتورة هبة الله سامي، والدكتور محمد أمين عبد الصمد، 26 ورقة بحثية بالإضافة إلى سبع شهادات من خبراء المجال.

وتقام جلسات المؤتمر بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف عزازي، الذي تبنى مبادرة طباعة كتيب يضم “ملخصات الأبحاث المشاركة”، فيما يقام حفل الختام بمركز الهناجر للفنون بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، حيث يعلن الفنان القدير عزت زين، الأمين العام للمؤتمر، التوصيات النهائية.