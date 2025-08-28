مرموش.. قرعة دوري أبطال أوروبا تضع مانشستر سيتي في مجموعة نارية مع ريال مدريد

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025 – 2026 عن مواجهات قوية ومثيرة، أبرزها وقوع مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، في مجموعة نارية تضم ريال مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، باير ليفركوزن الألماني، فياريال الإسباني، نابولي الإيطالي، بودو جليمت النرويجي، جالاتا سراي التركي، وموناكو الفرنسي، وذلك في مرحلة الدوري من البطولة القارية.

الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2025 – 2026

اكتمل عقد المتأهلين إلى مرحلة الدوري بعد وصول 36 فريقًا، حيث حجزت أندية كاراباج الأذربيجاني، بنفيكا البرتغالي، كلوب بروج البلجيكي، وكوبنهاجن الدنماركي، مقاعدها في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة مساء الأربعاء.

وجاءت قائمة الفرق المشاركة كالتالي:

أياكس (هولندا)

أرسنال (إنجلترا)

أتالانتا (إيطاليا)

أتلتيك كلوب (إسبانيا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

برشلونة (إسبانيا)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

بنفيكا (البرتغال)

بودو/جليمت (النرويج)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

تشيلسي (إنجلترا)

كلوب بروج (بلجيكا)

كوبنهاجن (الدنمارك)

فرانكفورت (ألمانيا)

جالاتا سراي (تركيا)

إنتر ميلان (إيطاليا)

يوفنتوس (إيطاليا)

كيرات ألماتي (كازاخستان)

ليفركوزن (ألمانيا)

ليفربول (إنجلترا)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

مارسيليا (فرنسا)

موناكو (فرنسا)

نابولي (إيطاليا)

نيوكاسل (إنجلترا)

أولمبياكوس (اليونان)

بافوس (قبرص)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

آيندهوفن (هولندا)

كاراباخ (أذربيجان)

ريال مدريد (إسبانيا)

سلافيا براغ (التشيك)

سبورتنج لشبونة (البرتغال)

توتنهام (إنجلترا)

يونيون (بلجيكا)

فياريال (إسبانيا)

إقصاء مورينيو مبكرًا مع فنربخشة

شهدت مباريات الملحق النهائي مفاجأة قوية بخروج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مبكرًا من دوري الأبطال، بعد فشل فريقه فنربخشة التركي في التأهل أمام بنفيكا البرتغالي.

ونجح بنفيكا في حسم بطاقة الصعود بفضل هدف محمد كريم أكتوركوجلو في الدقيقة 35 من مباراة الإياب، ليصعد الفريق البرتغالي إلى مرحلة الدوري بعد انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي.

وبهذا، يستمر غياب جوزيه مورينيو عن دوري أبطال أوروبا للموسم السادس على التوالي، رغم بدايته الجديدة مع فنربخشة هذا الموسم، مما يعد ضربة قوية لطموحات المدرب البرتغالي العريق.