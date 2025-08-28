نيوكاسل يحسم صفقة المهاجم الألماني فولتميد لتعويض رحيل إيزاك المحتمل

اقترب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من إتمام صفقة هجومية بارزة، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2025-2026، في ظل الأزمة التي يعيشها النادي بشأن مستقبل مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك.

توتر العلاقة مع إيزاك

المهاجم السويدي أبدى تمردًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، معلنًا رغبته في مغادرة ملعب سانت جيمس بارك، وسط اهتمام قوي من نادي ليفربول بخدماته، وهو ما دفع إدارة نيوكاسل للتحرك سريعًا من أجل إيجاد بديل قادر على قيادة هجوم الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

اتفاق مع شتوتجارت على فولتميد

وكشف الصحفي الألماني فلوريان بليتينبيرج، مراسل شبكة "سكاي ألمانيا"، أن نيوكاسل نجح بالفعل في التوصل إلى اتفاق كامل مع نادي شتوتجارت، للتعاقد مع مهاجمه الدولي الألماني نيك فولتميد، البالغ من العمر 23 عامًا.

وتنص الصفقة على انتقال اللاعب إلى صفوف "الماكبايس" مقابل 85 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات إضافية.

الفحوصات الطبية قبل الإعلان الرسمي

وبحسب المصدر ذاته، فإن فولتميد بات على أعتاب الرحيل إلى إنجلترا، حيث من المقرر أن يخضع للفحوصات الطبية تمهيدًا للتوقيع الرسمي على عقود انتقاله إلى نيوكاسل، الذي يشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

موقف شتوتجارت

من جانبه، أصدر نادي شتوتجارت بيانًا رسميًا اليوم الخميس، أعلن خلاله تلقيه عرضًا رسميًا من أحد الأندية الأوروبية بشأن مهاجمه، مؤكدًا أنه قرر إعفاء فولتميد من المشاركة في التدريبات، لإتاحة الفرصة له من أجل التفاوض مع الطرف الآخر قبل اتخاذ القرار النهائي يوم الجمعة، دون أن يذكر اسم نيوكاسل صراحة.

صفقة فولتميد المنتظرة تمثل خطوة مهمة لإدارة نيوكاسل لتعويض أي رحيل محتمل لإيزاك، وضمان استقرار الخط الهجومي للفريق قبل الدخول في معمعة الموسم الجديد، خاصة مع المشاركة الأوروبية التي تتطلب عمقًا في قائمة المهاجمين.