معلقا مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري

أعلنت قناة "أون سبورت" عن هوية المعلقين لمباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تنطلق المباراة يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويسعى كل من الأهلي وبيراميدز لتحقيق الفوز من أجل تعويض نزيف النقاط ومطاردة الزمالك متصدر جدول الدوري برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات.

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز

أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى.

زياد الدكروري عبر القناة الصوتية الثانية.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك: 10 نقاط

2- المصري: 8 نقاط

3- بتروجت: 8 نقاط

4- مودرن سبورت: 7 نقاط

5- سموحة: 6 نقاط

6- الأهلي 5 نقاط

7: زد 5 نقاط

8- حرس الحدود: 5 نقاط (من 3 مباريات)

9- الجونة: 5 نقاط (من 3 مباريات)

10- بيراميدز: 5 نقاط

11- إنبي: 4 نقاط

12- سيراميكا كليوباترا: 4 نقاط (من 3 مباريات)

13- غزل المحلة: 4 نقاط

14- وادي دجلة: 4 نقاط

15- الإسماعيلي: 4 نقاط

16- الاتحاد السكندري: 4 نقاط

17- طلائع الجيش: 4 نقاط

18- البنك الأهلي: 3 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية: نقطتان

20- المقاولون العرب: نقطتان

21- فاركو: نقطة واحدة