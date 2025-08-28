ابني مخفش مني.. جوري بكر تكشف مفاجأة عن دورها في المداح

كشفت الفنانة جوري بكر، كواليس مشاركتها في مسلسل المداح وتجسيد شخصية «نائلة بنت إبليس».

وقالت جوري بكر في حوارها على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الدور كان مفاجئًا وصادمًا بالنسبة لي في البداية، لكنه مثّل تحديًا كبيرًا وشكل نقلة في مشوارهي الفني".

وأضافت جوري بكر :" حين عُرض عليّ الدور، صُدمت لم أصدق أنني سأُجسّد شخصية شيطانة، نائلة ليست شخصية عادية، بل هي أميرة، وابنة إبليس، لقد كان الدور صعبًا، وبذلت جهدًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضي، لكنه كان تحديًا ممتعًا في الوقت نفسه».

وتابعت: «شعرت ببعض الحزن لكوني لم أظهر في أربعة مواسم من المداح دون أن يكتشف أحد الشر الكامن بداخلي، لذا عندما عُرض عليّ هذا الدور كنت سعيدة للغاية، وقد حظيت بدعم كبير من المخرج أحمد سمير فرج، الذي أوجه له التحية، لأنه ساعدني كثيرًا في الدخول إلى الشخصية، خاصة أنني كنت خائفة ومرتبكة في البداية، ولم أكن أعرف من أين أبدأ أو كيف أؤدي الدور».

وأوضحت جوري أنها لم تفضّل دراسة تفاصيل الشخصية من الداخل، بل اختارت فهم ملامحها وصفاتها العامة، قائلة: «أنا أحب أن يتم شرح الأمور لي بهدوء وبساطة كما لو كنت طفلة صغيرة، والمخرج أحمد سمير كان يتعامل معي بهذه الطريقة، مما ساعدني على استيعاب المحاور الأساسية للدور».

وعن كواليس التصوير، كشفت جوري: «كنا نُكمل التصوير حتى الرابعة أو الخامسة فجرًا، وكنت أتنقل في الشارع وأنا أرتدي زي شخصية نائلة، المدهش أن ابني، حين كان يراني بهذا الشكل، لم يشعر بالخوف، وهذا أمر طمأنني كثيرًا».