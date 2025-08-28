جوري بكر: الغربة علمتني الاعتماد على النفس.. وعملي كمذيعة زود ثقتي في نفسي

كشفت الفنانة جوري بكر، تفاصيل وكواليس بداية مشوارها الفني، قائلة:" بدأت كمذيعة وعملي كمذيعة زود ثقتي في نفسي".

وقالت جوري بكر، في حوارها عبر قناة "إكسترا نيوز": "عندما قررت أن أتجه إلى عالم التمثيل، كان الأمر صعبا بالنسبة إليّ، وبالتالي، كان لديّ تحدٍ متمثل في الدراسة وفهم زوايا الموضوع، وبدأت أعمل على تطوير نفسي، وبالفعل قدمت أكثر من برنامج، ثم عدت إلى مصر، وهذا أمر رائع، لأنني كنت أريد أن تون نقطة الانطلاقة من مصر".

وتابعت: "اتغربت شوية وبعدت عن أهلي وأصحابي وناس اللي بحبهم عشان أتعلم وأكتسب خبرات جديدة، ولما رجعت واشتغلت، كان الموضوع في مصر مختلف عن أي مكان آخر"، لافتةً، إلى أنها أصبحت أقوى وأكثر ثقة بنفسها بسبب طبيعة العمل ورد فعل الجمهور.

وذكرت، أن الغربة 11 سنة ساعدت في بناء شخصيتها، فقد سافرت في سن صغيرة: "الغربة قوتني وخلتني أعتمد على نفسي وأركز في الحاجة اللي أنا عاوزاها، وأساعد نفسي بنفسي، وإني لازم أثبت لنفسي دائما مش لأي حد تاني إني كويسة".

وواصلت: "هناك كان التحدي بالنسبة لي إني أثبت إني حد كويس، فكان لازم أشتغل على نفسي دراسة وكورسات والوقوف أمام الكاميرا، وقدمت برنامجا دون أوتو كيو، ولما نجحت في ذلك أصريت على تحدي نفسي وتقدمت بالتدريج".