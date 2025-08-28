لو عايز تخس .. هذا أفضل وقت لتناول الشكولاتة الداكنة

في حين أن الشوكولاتة الداكنة لها العديد من الفوائد الصحية، إذا كنت تأكلها باعتدال، فإنها تساعد في إنقاص الوزن وإدارته أيضا. وفقا للخبراء، فإن استهلاك قطعة من الشوكولاتة الداكنة في ساعات الصباح يمكن أن يساعدك على تقليل الرغبة الشديدة، ومنحك المزيد من الطاقة من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وحتى تقليل الشهية.

الشوكولاتة الداكنة ليست مجرد علاج حلو آخر، إنه مليء بالمغذيات ومضادات الأكسدة، وهو فعال في تعزيز عملية الأيض، مما يؤدي إلى فقدان الوزن وإدارته ويدعم قلبك ومزاجك. وفقا للخبراء، فإن تناول الشوكولاتة الداكنة في أوقات معينة من اليوم يمكن أن يساعدك بشكل كبير على تحقيق أقصى قدر من تلك الفوائد.

لماذا تعتبر الشوكولاتة الداكنة جيدة بالنسبة لك؟

من المعروف أن الشوكولاتة الداكنة تعزز صحة قلبك ودماغك، عند استهلاكها باعتدال، هي قوة من الخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد على حمايتك من الأمراض المختلفة - بما في ذلك السرطانات والحالات المتعلقة بالدماغ مثل مرض الزهايمر.

تتضمن بعض العناصر الغذائية الموجودة في الشوكولاتة الداكنة ما يلي:

التيوبرومين

يساعد المنبه الخفيف الموجود في الكاكاو على زيادة الطاقة واليقظة ويمكن أن يعزز مزاجك.

كافيين

الكافيين هو معزز كبير للطاقة يساعد في اليقظة ويزيد من إشارات الدوبامين.

فينيل إيثيل أمين

تعرف PEA أيضا باسم مادة الحب الكيميائية، وتعزز إطلاق الإندورفين وتحاكي الشعور بالحب.

أنانداميد

يمنع هذا الناقل العصبي مؤقتا مشاعر الألم والاكتئاب، مما يجعلك تشعر بالنشوة.

مركبات الفلافونويد

هذه مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ للمساعدة في تعزيز الوظيفة المعرفية والرفاهية العقلية على المدى الطويل.

المغنيسيوم

الشوكولاتة الداكنة هي مصدر طبيعي للمغنيسيوم، مما يساعد على الحفاظ على صحة قلبك.

أفضل وقت لتناول الشوكولاتة الداكنة لفقدان الوزن؟

يعتقد الخبراء أن أفضل وقت لتناول الشوكولاتة الداكنة عندما تريد إنقاص الوزن هو في الصباح. وفقا للدراسات، فإن أولئك الذين يتناولونه بشكل معتدل يعانون من رغبة أقل في تناول الحلويات، ولديهم شهية أقل، ولديهم مستويات أقل من السكر في الدم الصائم، وحتى يعانون من محيط خصر أصغر في أي وقت من الأوقات.

تساهم الخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للسمنة للشوكولاتة الداكنة أيضا في إنقاص الوزن، لأنها تساعد على تعزيز إنفاق الجسم للطاقة. أيضا، يساعد المغنيسيوم والنحاس في هذا العلاج الحلو على تحسين الدورة الدموية والتمثيل الغذائي - وكلاهما ضروري لفقدان الوزن.

أفضل الطرق لاستهلاك الشوكولاتة الداكنة لفقدان الوزن بسرعة

إذا كنت تحب الشوكولاتة الداكنة وترغب في إنقاص الوزن أيضا، فإليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إضافتها إلى نظامك الغذائي بأمان:

قم بإقرانه مع المكسرات

يمكنك أيضا تناوله مع الفواكه المجففة غير المحلاة أو الجرانولا لصنع مزيج.

زبدة الفول السوداني

اغمس الشوكولاتة الداكنة المذابة في زبدة الفول السوداني للحصول على بروتين إضافي

يذوب

يمكنك رش بعض الشوكولاتة الداكنة المذابة على الفواكه الطازجة، مثل الموز أو الفراولة

استبدل بشوكولاتة الحليب

يمكنك إضافة السلع المخبوزة

تأكد أيضا من:

تجنب إضافة السكر

الشوكولاتة الداكنة حلوة بعض الشيء بشكل طبيعي، لذلك ليست هناك حاجة لإضافة السكر إليها.

كن على دراية بالكافيين

المركبات المنبهة موجودة بشكل طبيعي في الشوكولاتة الداكنة، لذلك اجعلها باعتدال.

تحقق من السعرات الحرارية

تأكد دائما من ضبط أحجام الأجزاء حتى لا تستهلك الكثير من السعرات الحرارية، مما قد يعيق عملية إنقاص الوزن.

المصدر : timesnownews